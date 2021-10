Taj dan, prije odlaska u studio, kod kuće sam se testirao na koronu. Imao sam predosjećaj da s mojom prehladom, koju sam dobio prije nekoliko dana, nešto ne štima. I da, test je bio pozitivan. Prvo što sam pomislio je da će ta 891. emisija biti prva koju ću propustiti u 20 godina rada svake nedjelje, rekao je za Gloriju HRT-ov voditelj Aleksandar Stanković (51) koji je zbog zaraze po prvi put emisiju morao voditi 'online'.

Naime, voditelj i urednik emisije 'Nedjeljom u 2' ove nedjelje bio je, iako to nije pokazivao, napet tijekom cijele emisije.

Problem s korona virusom riješio je pomoću kolegice Maje Sever (50) koja već četiri godine radi uvodni prilog za njegovu emisiju te mu pomaže prilikom pripremanja tema. Maja je Stankoviću odmah predložila da emisiju vodi preko Skypea na što je on pristao.

- Moram priznati da mi to nije bilo neobično. U doba korona virusa naučila sam da većina stvari može ići online - rekla je Maja za Gloriju.

No, tu problemima nije bio kraj. Mobitel voditelja 'zblesirao' se baš prije početka emitiranja emisije.

- Doslovno deset minuta prije početka emitiranja nismo imali vezu. A onda je, zahvaljujući mojoj supruzi, koja je uskočila sa svojim pametnim telefonom, ipak uspostavljena. Bili smo svjesni da će svaki poziv koji stigne na njezin mobitel prekinuti vezu sa Albertom Gajšakom u studiju. Zato sam na samom početku emisije zamolio sve koji poznaju moju Željku da je u idućih sat ne zovu - rekao je Stanković.

Uz suprugu, voditelju je u kućnim pripremama pomogla i kći Una (9) koja je na A4 papiru nacrtala logo za emisiju koji je trebao stajati na zavjesi u dnevnoj sobi, ali to nisu uspjeli realizirati.

Njihova ideja bila je da obitelj ostane u drugoj sobi, no sinčić Mak (2) promijenio je njihove planove. On se probudio i krenuo prema tati, a na vrijeme ga je zaustavila supruga Željka (37), bez koje sve to, kako kaže Stanković, ne bi bilo moguće.

Tijekom emisije voditelj je i pročitao poruke koje su dolazile na mobitel supruge Željke te se, ističe, suzdržavao da ne 'prasne' u smijeh.

- Jedna je glasila: "Moramo se napit‘ kad završi ova korona." Nasmijao sam se u sebi i molio Boga da ta osoba slučajno ne nazove - otkrio je.

Gledatelje ispred malih ekrana zanimalo je je li Stanković, kao i inače, za vrijeme emisije nosio odijelo ili donji dio pidžame kao mnogi koji rade od kuće.

- Imao sam donji dio trenirke - priznao je.