Stanković otkrio novog gosta, gledatelji ga prepoznali: 'To je onaj što je prijetio da će odselit'

Voditelj HRT-ove emisije 'Nedjeljom u 2', Aleksandar Stanković (52), na službenom Facebook profilu najavio je novog gosta. Ove nedjelje preko puta njega sjedit će Hrvoje Prpić.

- Hrvoje Prpić u ulozi života! Zašto je električni auto bolji od benzinca i dizela - napisao je Stanković u opisu uz fotografiju Hrvoja.

Već u sljedećoj objavi voditelj se osvrnuo na temu kojom će se on i Hrvoje baviti u emisiji u nedjelju.

- Za 12 godina u EU (pa i u Hrvatskoj naravno) NEĆE biti moguće kupiti dizelaša, ili benzinca. Kada je već tako što nam je činiti? Treba li hrvatska Vlada postupiti poput portugalske i :

1. ukinuti PDV-a u punom iznosu na električne aute?

2. ukinuti porez na cestovna motorna vozila za el.aute?

3. ukinuti cestarine za vozila s nula posto emisije CO2.?

...ili izaći iz EU jer dizel je dizel? - upitao je pratitelje.

Objavu je ubrzo komentiralo mnoštvo ljudi, a našli su se neki vrlo zanimljivi odgovori.

Inače, Hrvoje Prpić je jedan od osnivača mreže investitora CRANE i HG-a iz Sopota. U Stankovićevoj najavi prepoznali su ga brojni gledatelji, a jedan od njih sjetio se i da je Prpić najavljivao odlazak iz Hrvatske.

- A ovo je oni što je prijetio da će odselit - napisao je korisnik Facebooka osvrnuvši se na objavu iz 2016. godine.

Foto: Facebook

- Evo to je to, prestajem s radom u Hrvatskoj. Ovo što imam ovdje to ću polako rasprodati i svaka nova firma koju ću otvarati, otvorit ću je vani. Svakog investitora ću savjetovati da ne ulaže u Hrvatsku, a sve to ću zahvaliti g. Linić - napisao je tad Hrvoje na Facebooku.

Foto: Strujni krug

U 2016. godini Hrvoje je bio vlasnik tvrtke Trillenium, a zatim je inspekcija račune njegovog dizajnera proglasila neispravnim jer nije bio naveden JMBG.

Najčitaniji članci