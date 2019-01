Stanković postavio oglase po Novom Sadu: Đorđe, čekam te!

Ma i ako Đorđe Balašević (65) kaže 'ne' ili uopće ne odgovori, neću se naljutiti. On je moj glazbeni idol, rekao je Aleksandar Stanković (48). Voditelj HRT-ove emisije 'Nedjeljom u 2' jumbo plakatima po Novom Sadu zove pjevača u emisiju u kojoj ga čeka već 15 godina.

Foto: Snimio citatelj/24sata

Reklo bi se da je to bio potez očajnika, Stanković je jednostavno bio stjeran u kut pa je riskirao s neobičnom pozivnicom pa 'kol'ko košta, da košta'.

- Ne smijem reći koliko je koštalo - kratko nam je rekao Stanković, a nije javno niti tko je platio oglase.

Godinama tako već Stanković ima dvije tihe patnje, Radu Šerbedžiju (72) i novosadskog pjevača. Trudi se godinama, ne može se reći da nije pokušavao, bio je uporan poput maratonca. Otkrio nam je te dugogodišnje muke...

- Bio sam kod njega doma prije petnaestak godina, sve smo dogovorili i onda je odjednom odustao. Poslije sam pokušavao još nekoliko puta doći do njega, no supruga ili menadžer nisu me puštali dalje, do Đoleta nisam došao.

Foto: Miranda Cikotic/PIXSELL

U potpisu plakata piše Mia Radenković, iz pjesme Ljerka.

- Ta, poslije ide Uobraženković. To sam namjerno napravio, ne znam, možda misli da sam uobražen pa zbog toga ne želi doć u emisiju - strepi od najgoreg Stanković. Voditelj je dodao i kako je, zapravo, odrastao uz Balaševićeve stihove...

- Pa dijete sam uspavljivao njegovim pjesmama, bio na koncertima u Kerempuhu, Areni, u Ljubljani, zaljubljivao se uz njega... Plakatom sam mu želio poručiti da mislim na njega - kaže za kraj Stanković.