Aleksandar Stanković (50), voditelj emisije 'Nedjeljom u 2', oprostio se na društvenoj mreži od kantautora Đorđa Balaševića. Stanković je oproštajnu poruku uputio uz fotografiju plakata koji je 2019. dao postaviti u Novom Sadu. Čekao ga je, kako je tada rekao, 15 godina da mu dođe kao gost.

- Nema veze, svejedno, na stranu sad to, pusti priče... Mi te još čekamo u Nedjeljom u 2, da znaš! - napisao je Stanković uz fotografiju plakata na kojem piše 'Dragi Đole, još uvijek te čekam. Mia Radenković'.

U potpisu plakata piše žensko ime iz pjesme Ljerka.

- Ta, poslije ide Uobraženković. To sam namjerno napravio, ne znam, možda misli da sam uobražen pa zbog toga ne želi doći u emisiju - rekao nam je 2019. Stanković. Voditelj je dodao i kako je, zapravo, odrastao uz Balaševićeve stihove...

- Pa dijete sam uspavljivao njegovim pjesmama, bio na koncertima u Kerempuhu, Areni, u Ljubljani, zaljubljivao se uz njega... Plakatom sam mu želio poručiti da mislim na njega - rekao je Stanković.

Nije otkrio javno tko je platio oglase.

- Ne smijem reći koliko je koštalo. Bio sam kod njega doma prije petnaestak godina, sve smo dogovorili i onda je odjednom odustao. Poslije sam pokušavao još nekoliko puta doći do njega, no supruga ili menadžer nisu me puštali dalje, do Đoleta nisam došao - rekao nam je prije dvije godine voditelj.