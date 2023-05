Stavrosa su iznevjerili čak i oni kojima je financijski pomogao: Ljubav pobjeđuje, živim u vjeri

Ljubav je jedina stvar koja može pobijediti sve što se događa oko nas. Sotona huška, udara sa svih strana, ljudi su stalno u iskušenju. Vrlo teško vrijeme za sve, ne samo vjernike. Ali ljubav uvijek pobijedi, ako je imaš prema svim ljudima i želiš je dati... - govorio nam je Jasmin Stavros. Svoju ljubav nesebično je davao drugima, pomagao im, otvorio svoje srce, živio u poniznosti i skrušenosti. Smatrao je da se samo tako može othrvati svakodnevnim napadima.

- Takva su vremena. Jedino ljubav može sve to nadjačati. Ako voliš, ljubiš, pa čak i svog neprijatelja. pomoliš se za njega, oprostiš mu sve što ti radi. To možeš samo ako imaš veliko srce, voliš, ljubiš. Ljubav uvijek pobijedi - stalno je ponavljao. Bio je veliki humanitarac, no od priča o tome je bježao. Živio je u miru obiteljski život, izbjegavao sve što mu je činilo stres. Kad nije bio na nastupima, povlačio se među svoje najdraže, tamo gdje je bio zadovoljan i osjećao se dobro.

Foto: juirca Galoic/PIXSELL

- Ne želim ići ni na kakva isprazna događanja, slikanja, biti među ljudima koji su na svim eventima samo da bi stekli popularnost. To je krivo. Popularnost se stječe samo pjesmom. Ili je imaš ili nemaš, ili radiš dobro ili ne radiš - govorio je Stavros.

Iza sebe je ostavio more hitova, no najponosniji je bio na pjesmu “Pomolimo se”, koju je napisao s Marijom Mihaljevićem. Svaki dan se ta pjesma vrti na Radio Mariji u 14 sati. Ponosio se i prigodnom, uskrsnom pjesmom koja se obraća majci i ocu te pita: “Zašto se sve ovo događa? Zašto svijet ide u ovom smjeru?”.

- ‘More’ mi je jako draga, a uopće je ne izvodim. Napisali su je Rajko Dujmić i Stevo Cvikić, skoro pa autobiografska priča. Ne pjevam je jer ljudi nemaju vremena slušati riječi. Ni ‘Pomolimo se’ ne sviram. Nemaju vremena slušati o čemu govore te pjesme. Radije slušaju one druge, uz koje će plesati, zabavljati se, veseliti se. ‘More’ pjevam na solističkim koncertima, sebi za dušu - rekao je Jasmin.

Najveću zaradu napravio je s pjesmom “Đuli”, koju je otpjevao Daniel Popović. Tad je bio studijski bubnjar, baš se iz New Yorka vratio u Zagreb i trebao je snimiti ploču Miši Kovaču. Pokojni Mato Došen rekao mu je da će prije Miše snimiti jednu pjesmu, za tadašnju Jugoviziju. Stavros ju je snimio u četiri minute. Došen ga je pitao želi li da ga plati u gotovini ili na postotak, a kako je Stavros uvijek radio na postotak, odabrao je ovo drugo. Dobio je 0,01 posto i zaradio tadašnjih 70 tisuća njemačkih maraka.

- Nakon tri mjeseca došao sam u banku i tamo mi žena kaže da je vjerojatno došlo do neke pogreške. Nije. Najveći novac zaradio sam s ‘Đuli’, bila je čudnovata ta pjesma - prisjećao se.

Foto: Privatni album

Krajem 80-ih nazvao ga je Rajko Dujmić i rekao da trebaju album “Kad se prijatelji rastaju” jer počinje rat. Stavros ga je upitao je li on prorok, kakav rat, a Rajko je odgovorio da idu odmah u studio. Ubrzo je rat doista počeo. U svakom je intervjuu Stavros isticao zahvalnost Rajku Dujmiću što ga je prepoznao i stvorio. Zadnjih godina Stavros se jako veselio nastupima “Tri mušketira”. Mladen Grdović, Zlatko Pejaković i Stavros s pozornice nisu silazili do zore. Inače, jako dobri prijatelji, jedva su dočekali priliku zeznuti jedan drugoga. U garderobi. Zlatko bi uoči nastupa Stakiju sakrio cipele, pa ih je ovaj tražio, pomislio da ih je zaboravio uzeti.

Foto: Privatni album

Onda je Staki nakon nastupa Pejakoviću sakrio ključeve od auta. Dječje fore, luda zabava. Svatko tko je poznavao Stavrosa znao je da iza njegove naoko grube vanjštine živi dobrica koji je svima sve oprostio. Puno ljudi ga je prevarilo, iznevjerili su ga ljudi kojima je pomagao financijski i na razne druge načine. Okrenuli su mu leđa.

- Nisu meni okrenuli leđa, nego sebi. Distanciran sam odavno od takvih stvari. Snaga je u tome da izbaciš takve misli iz glave, to je snaga duha, veličina. Da možeš reći: ‘Uopće me ne zanima, idemo dalje’. Treba živjeti samo danas jer ne znamo što će biti sutra, a jučer me više ne zanima - govorio je Stavros.

