Stefany iz 'Voicea' objavila je novu pjesmu: Baš je talentirana

Spot je radila sa svojim 'sestricama' Anom Badurinom i Lukom Sepčićem s kojima već dugo surađuje i svako snimanje im prođe u dobrom tonu i ugodnoj atmosferi. Puno rada i ljubavi posvećuje glazbi

<p><strong>Stefany Žužić</strong>, sudionica glazbenog showa 'The Voice' predstavila je novu pjesmu pod nazivom 'Bolje je'. Prethodne pjesme 'Najbolji' i 'Hoćeš li' odredile su potpuno novi glazbeni smjer pjevačice koji su odobrili i publika, ali i glazbeni urednici. Svojim urbanim zvukom, uvjerljivom interpretacijom i snažnim, moćnim vokalom zasigurno će ponovno osvojiti sve one koji prate njen rad. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Petra iz showa ganula žiri</strong></p><p>Do pronalaženja zvuka, sada već karakterističnog za nju, Stefany je pomogao tim izuzetnih autora koji čine njen stalni tim, a radi se o Ines Prajo, Arijani Kunštek i aranžeru Ivanu Popeskiću.</p><p>Stefany je pronašla zvuk u kojem se najbolje snalazi, ali isto tako uvijek joj je bitan i dio oko slike koja prati svaku novu pjesmu.<br/> Puno pažnje i truda ulaže u vizualni dio oko svojih video spotova.</p><p>- Mislim da se zaista puno ljudi nekada našlo u vezi u kojoj su voljeli i bili voljeni, ali jednostavno su oboje bili svjesni da ljubav katkad nije dovoljna. Nešto ih je razdvajalo te su znali da je bolje završiti nego pustiti da traje i da bude samo teže, ali to je život. Razloga takvih krajeva je mnogo, ali svatko će to shvatiti na svoj način i poistovjetiti se sa svojom pričom koju drži duboko u sebi. Moram priznati da nisam tužna osoba i da moj ljubavni život trenutno ne ide u tome smjeru, ali sam veliki patnik u duši i ovakve pjesme me uvijek bace u neku melankoliju i razmišljanje - rekla nam je Stefany pa nastavila:</p><p>- S druge strane, pjesma ima vrlo zanimljiv ritam te ne odiše tugom i stoga je takvu kombinaciju zaista zanimljivo čuti. Nastavili smo s mojim već dobro znanim modernim, elektronskim i prepoznatljivim zvukom i veseli me što je svaka nova pjesma meni potvrda da je to stvarno stil koji me najbolje opisuje kao osobu i pjevača, a publika daje nevjerojatno dobar feedback te se nadam da će tako i ostati.</p><p>Spot je radila sa svojim 'sestricama' Anom Badurinom i Lukom Sepčićem s kojima već dugo surađuje i svako snimanje im prođe u dobrom tonu i ugodnoj atmosferi.</p><p>Puno rada i ljubavi posvećuje glazbi. U ovome spotu imala je i dva vrhunska plesača, a riječ je o Romanu Vrančiću te Mariu Jukiću.</p><p>- Radimo dugo sa Stefany i ono što kod nje zaista osjetim je - rast. Činjenica da nam se sada već bez problema prepušta u ruke, Lukinim idejama i mojoj izvedbi, vidi se povjerenje koje smo već sada izgradili. Uvijek volim u projekt uključiti plesače i Stefany se odlično snašla u ovoj ulozi. Mislim da je 'Bolje je' singl koji zaista predstavlja njezin budući stil stvaranja i sretna sam što baš mi imamo priliku stvarati za ovako talentirane mlade glazbenice kao što je ona - rekla je Ana Badurina.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: </strong></p>