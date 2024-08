Stela i Tomislav se razvode! 'On je opsjednut svojom sestrom, pa satima ne izlaze iz te sobe...'

Tomislav i Stela Skejić zaljubili su se u 14. sezoni showa 'Ljubav je na selu', a svoju vezu okrunili su brakom krajem veljače ove godine. Sreća nije dugo potrajala. Varaždinka je nedavno otkrila kako žive odvojeno te da je njihov razvod u procesu.

- Htjela sam da on dođe u Varaždin da skupa živimo, ali je rekao da mu je bolje u Omišu zbog posla. Ja nisam mogla tatu ostaviti - priznala je Stela za RTL.hr u suzama.

Foto: RTL

Tek se nedavno pribrala, a u svemu joj pomaže majka.

- Taman kada smo trebali ići na ljetovanje u Poreč, javila mu se njegova 35-godišnja 'sestra'. On je postao toliko opsjednut njome. Meni je to bio bolestan odnos. Takav bolestan odnos i takva bliskost je za mene bila previše. Htio ju je svugdje povesti s nama. Pokvario mi je naš odmor jer ju je stalno zvao, a mene ignorirao. Mislim da može jako dobro s njim manipulirati, a on je jako naivan - objasnila je Stela.

Također, priznala je kako je u Bosni i Hercegovini rezervirala vilu za njih dvoje za doček Nove godine, ali da je Tomislavova sestra htjela poći s njima.

- Rezervirala sam to za nas, za dvije osobe da bude romantično putovanje jer ionako imamo malo zajedničkog vremena. Želim biti s njim, a on svugdje pokušava ugurati nju s nama - rekla je i dodala kako ga je sestra čak vodila i u striptiz klubove što joj dodatno nije jasno.

Foto: Facebook/srpskasport

- To je bolesno, nije mi to ni rekao. Kad smo prekinuli je objavio fotografije sa sestrom iz striptiz kluba - rekla je Stela.

Neutješna je.

- Ja sam njega zbilja voljela, brinula sam se za njega, bojala za njega. Nisam nikada lošu riječ rekla protiv njega, toliko smo toga prošli zajedno i onda ovo napravi zbog takve neke - priznala je Stela u suzama.

Trebat će joj vremena da preboli razvod.

- Duša me boli, koliko je ona njega preokrenula. Toliko da on meni više ni riječ nije vjerovao. Ne mogu vjerovati da mu je to sestra jer je njegova mama rekla da se oni zaključaju u sobu i satima iz nje ne izlaze van. Na to sve je on meni rekao da sam ljubomorna i da sam ga jako razočarala, a zatim me još i ona izvrijeđala. Poslije kada sam ga zvala mi se više nije htio javiti na telefon. Samo mi je rekao 'Aj aj'... Njegovi susjedi su mi rekli kako sam ja njemu bila samo trofej - priznala je ogorčeno.

Foto: Privatni album

Zaključila je kako ona jednostavno nema sreću u ljubavi.

- On se zakleo da me voli, no izgleda da takvi najmanje vole. Ja njemu nisam odmah veliku ljubav izjavljivala, pustila sam vrijeme da napravi svoje, a on je od početka krenuo s takvim izjavama. Što je najgore, ja sam njega zavoljela kakav god je bio. Nedostajat će mi, imam dijete i već puno godina. Najviše me boli što svima laže da sam ja njega iskorištavala, a ja sam samo ovo ljeto na njega tri tisuće eura potrošila – nije se niti zahvalio - rekla je Stela i dodala kako je bole komentari okoline.