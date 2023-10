Stella Scholaja o glazbi i borbi s bolešću: 'Pjesme su mi pomogle da to prihvatim i idem dalje...'

Stella Scholaja (23) na audiciju 'Superstara' stigla je s prijateljicom Danny iz Njemačke. Njih dvije zajedno čine grupu 'The Vanillas' te su izborile prolazak dalje.

Stella Scholaja saznala je da boluje od mišićne distrofije još kada je bila dijete. Ispričala nam je kako se nosi s bolesti, tko joj je najveća podrška i u čemu je pronašla spas. | Video: 24sata Video

- Bilo je jako uzbudljivo. Imali smo tremu, dug je dan i brojni su faktori. Ovo je jedna nova i nepoznata situacija. Svi griješe, ali u suštini, bilo je dobro. Danas sam pjevala s Danny. Nas dvije imamo bend. Zove se The Vanillas i skupa komponiramo, pišemo i pjevamo pjesme. Ona je jako talentirana djevojka, ona je meni kao sestra, obožavam s njom pisati pjesme. Ona ima ogroman talent za to i ima nevjerojatno lijep glas koji je jako poseban - rekla je Stella.

Foto: RTL

Stella je također otkrila da boluje od mišićne distrofije.

- Kada sam bila mala, upisala sam školu za pjevanje i tako sam saznala da je to nešto što obožavam. Pjesme sam počela pisati kada sam imala osam, devet godina. Tada sam se razboljela i te pjesme su mi pomogle da to prihvatim i idem dalje. Mislim da mi to pomaže, jednostavno obožavam pisati pjesme, komponirati, miksati i naravno, pjevati - objasnila je Stella.

Foto: Instagram

Njezin pozitivan duh je zarazan, što su primijetili i članovi žirija.

- Inspiraciju crpim iz života, sve što mi se događa, pogotovo kad imam jak osjećaj, kada imam autentičan pogled na situaciju koju bi htjela podijeliti. Mislim si da sigurno ima netko tamo vani tko osjeća i tko će čuti tu pjesmu - naglasila je.