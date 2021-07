Umjetnik Stephan Lupino (69), pravog imena Ivan Lepen, nedavno je u Gliptoteku HAZU u Zagrebu donio svoj lupinizam kroz otvorenje izložbe "Umjetnost u vrtlogu strasti, nemira i napetosti". Podršku su mu bila njegova djeca Zita i Martin.

Lupino sam nije se htio previše hvaliti i rekao je da njegova djela govore za sebe. Međutim, njegova djeca obožavaju što njihov otac radi i često su dio kreativnog procesa.

- Svakodnevno on nama šalje u posebni chat svoje radove i kako oni napreduju i traži naša mišljenja. Stvarno svakodnevno nas upućuje u to što radi i vide se koliko ljubavi i strasti ima u tome, tako da to jako cijenim - rekla je Zita za IN Magazin.

Njen brat Martin isto je izjavio da mu se 'tatina umjetnost jako sviđa'. Kao i mnogi, kaže da je Lupino uvijek bio ispred svog vremena.

Martin ne komentira samo očeva djela, već je i sam umjetnik. Za razliku od Stephana, Martin svira ukulele i gitaru pa je tako nastupao na otvorenju izložbe.

- Ja se bavim glazbom, sviram već nekoliko godina. Nemam bend trenutno, solo sviram - izjavio je mladi glazbenik.

Uz to što se bavi glazbom mlađi Lepen je i drugačija vrsta umjetnika. Naime, njegov posao je microblading: iscrtavanje obrva, a svoje uratke često dijeli na društvenim mrežama.

Lupinova izložba otvorena je sve do 20. kolovoza, a posjetitelji moći će osim u skulpturama uživati u slikama i reljefima.