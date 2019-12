Opet prozvao krivu misicu za najbolji kostim pa se razljutio

Opet mu se to dogodilo. Voditelj Steve Harvey (62) još jednom je prozvao krivu misicu na izboru za Miss Universe u kategoriji nacionalnog kostima, piše NY Post.

- Ranije ovog tjedna, sve sudionice su se natjecale u izboru za nacionalni kostim. Pogledajmo pobjednicu, Miss Filipina - rekao je Steve na ovogodišnjem izboru.

- Ne Filipini, Malezija - ispravila ga je misica Shewta Sekhon dok je stajala pored njega na pozornici. Harvey se razljutio i okrivio blesimetar.

- Objasnit ću vam. Tako sam pročitao na blesimetru. Prestanite mi to raditi. Znam čitati. Ovo su mi napravili i 2015. godine - rekao je Steve.

