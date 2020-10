Stevie Wonder je snimio dvije pjesme, poziva na jedinstvo...

Ako mogu išta učiniti da darom pjesme pomognem nahraniti ljude, dati im ljubav... to je za mene radost, rekao je na konferenciji za novinare o pjesmi 'Where Is Our Love Song'

<p><strong>Stevie Wonder </strong>(70) objavio je u utorak dva nova singla kojima poziva na jedinstvo u vrijeme sustavnog rasizma i pandemije koronavirusa i najavio da su svi prihodi namijenjeni neprofitnoj udruzi Feeding America.</p><p>'Where Is Our Love Song' and 'Can't Put It In the Hands of Fate' pjesme su koje je Wonder, danas sedamdesetogodišnjak, počeo pisati prije dosta godina na temu romantičnog odnosa.</p><p>No burni događaji lani nagnali su ga da ih preinači i prilagodi sadašnjem trenutku. </p><p>- Ako mogu išta učiniti da darom pjesme pomognem nahraniti ljude, dati im ljubav... to je za mene radost - rekao je na konferenciji za novinare o pjesmi 'Where Is Our Love Song'.</p><p>Wonder je karijeru počeo s 11 godina a svoj hit iz 1980. 'Happy Birthday' iskoristio je za kampanju da se rođendan ubijenog borca za crnačka prava Martina Luthera Kinga Jr. proglasi američkim nacionalnim praznikom.</p><p>Autor koji se 25 puta okitio nagradom Grammy ispričao je da su ga za pjesmu 'Can't Put It In the Hands of Fate' nadahnuli ulični prosvjedi protiv društvene nepravde, zatim istraživanja za cjepivom protiv covida i pravo glasa.</p>