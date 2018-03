Stigao Luka: Ana Ivanović i Schweinsteiger postali roditelji

Bivša srpska tenisačica Ana Ivanović (30) noćas je u Chicagu na svijet donijela sina Luku, pišu srpski mediji. Njoj i suprugu Bastian Schweinsteigeru (33) maleni je prvo dijete.

Foto: Instagram

Par se još nije oglasio na društvenim mrežama na kojima im iz svih krajeva svijeta pristižu čestitke.

You guys. Ana Ivanovic is a mom. It’s a boy.



Congrats, @AnaIvanovic and @BSchweinsteiger