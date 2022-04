Stigla je opaka konkurencija, za 'Savršenog' se sad bori i misica

U epizodi showa 'Gospodin Savršeni' koja se emitirala u utorak, kandidatkinje i sam 'Savršeni' doživjeli su šok kad su im se u vili pridružile tri nove djevojke. Atraktivne kandidatkinje stvorile su pravu pomutnju, a Toni (31) im je odmah udijelio komplimente. Jedna od njih je i Sara Siladji (19), koju je Savršeni proglasio 'kovrčavom manekenkom'. 180 cm visoka Sara 2019. godine pobijedila je mnoštvo lijepih djevojaka u natjecanju za Miss Zagrebačke županije.

POGLEDAJTE VIDEO:

Sara je tijekom izbora za Miss bila učenica srednje škole, a tada joj je modeling bio hobi. Nova kandidatkinja velika je ljubiteljica mode, što dokazuje i njezin Instagram na kojem ima nešto više od četiri tisuće pratitelja. Na profilu objavljuje fotografije u raznim kombinacijama i pozama, a njezini pratitelji uživaju u njezinoj ljepoti.

Uz Saru u kuću su ušle i Ksenija i Stanka, a oduševljeni Toni odmah je komentirao:

- Vidim prekrasnu crnu djevojku, vidim visoku kovrčavu manekenku i Sharon Stone u slovenskom izdanju... Jednostavno sam izvan sebe.

- Apsolutno plijeni; ima visinu, stas, kosu, lice, blistavost iznutra - komentirala je Stankica.

Sara nema određeni tip muškarca, no pažnju joj privlače šarmantni i komunikativni dečki. Voli se zabavljati, no smatra da će u dramatičnoj kući ona biti mirotvorac. Sve voli rješavati razgovorom, no boji se da će zbog svoje mladosti biti meta svih ostalih djevojaka, piše RTL.

Uz Saru stigle su i Slovenka Ksenija Kranjec (29) koja je očarala ljepotom, a bavi se make-upom i modelingom.

- Došla sam vidjeti kako je to kad se trebaš boriti za muškarca! - rekla je samouvjereno.

Treća djevojka je Stanka Pinek, 23-godišnja frizerka kojoj muškarac mora biti stijena i oslonac.

Najčitaniji članci