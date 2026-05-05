Stigla s kćeri (14): Beyonce se nakon 10 godina vratila na Met Galu i blistala u prozirnoj haljini

Pjevačica je dominirala crvenim tepihom u jednom od najzapaženijih izdanja večeri, savršeno pogađajući temu večeri 'Costume Art' i dress code 'Fashion Is Art'
Beyoncé (42) je zablistala na Met Gali, a to je njen prvi dolazak na ovaj događaj nakon deset godina. Ove godine imala je i ulogu jedne od supredsjedateljica večeri.
Nosila je custom dizajniranu "golu" haljinu Oliviera Rousteinga, prekrivenu kristalima koji su iscrtavali motiv ljudskog kostura, protežući se sve do rukavica. Dramatičan izgled upotpunila je ogromnim plavo-bijelim pernatim plaštom koji je zahtijevao nekoliko asistenata, ukrasom za glavu u obliku krune i stotinama karata Chopard dijamanata.
Kosu je nosila raspuštenu u dugim kovrčama.
Pjevačica je na gala večer stigla u pratnji supruga Jay-Z-ja i njihove četrnaestogodišnje kćeri Blue Ivy, kojoj je ovo bio debi na Met Gali. Beyoncé nije skrivala koliko joj znači podijeliti taj trenutak s kćeri.
Nestvarno je jer je moja kći ovdje. Izgleda tako lijepo. Nevjerojatno je što ovo mogu podijeliti s njom; mislim da izgleda predivno, rekla je Beyoncé tijekom prijenosa uživo za Vogue.
Beyoncéin odabir haljine s motivom kostura bio je izravna i doslovna interpretacija teme koja istražuje odnos između odjeće i tijela. Korištenje skeletnih motiva u visokoj modi ima bogatu povijest, a koncept se može pratiti sve do kultne "Skeleton Dress" Else Schiaparelli iz 1938., nastale u suradnji s nadrealističkim umjetnikom Salvadorom Dalíjem.
Kasnije su dizajnere poput Alexandera McQueena i Jeana Paula Gaultiera također privlačili anatomski motivi. Osim toga, njezina je kreacija pratila i dva istaknuta trenda na crvenom tepihu Met Gale 2026. godine: "golu" haljinu i dramatično perje, koje su nosile i druge supredsjedateljice poput Anne Wintour i Nicole Kidman.
Njezin izgled bio je jedan od onih o kojima se najviše pričalo te večeri, brzo postavši središnja točka na društvenim mrežama i među modnim kritičarima. Inicijalne reakcije na internetu bile su izuzetno pozitivne, a mnogi su obožavatelji i komentatori pohvalili hrabar i umjetnički odabir.
Neki su je proglasili "živim anatomskim remek-djelom", dok su kritičari Tom + Lorenzo njezino izdanje nazvali "najboljim spojem mode i umjetnosti na tepihu te večeri".
*uz korištenje AI-ja
