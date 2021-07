Službeno je započelo snimanje serije 'And just like that…', reboota kultne serije 'Seks i grad'. Sarah Jessica Parker (56) utjelovit će kolumnisticu Carrie Bradshaw, Cynthia Nixon (55) igra odvjetnicu Miranda Hobbes i Kristin Davis (55) vječnu romantičarku Charlotte York.

- Kao i u stvarnosti, ljudi dođu u tvoj život i onda odu. Neka prijateljstva izblijede, a nova prijateljstva počnu - objasnio je odsutnost lika Samanthe Jones direktor programa HBO-a, Casey Bloys.

Rekao je i kako reboot ne pokušava biti nova verzija 'Seksa i grada'.

- Ne pokušavamo reći da ovi likovi i dalje žive kao da su u tridesetima. Ovo je priča o ženama u pedesetima i one se suočavaju sa svim stvarima koje se događaju ljudima u tim godinama - kazao je.

Serija će pratiti Carrie, Mirandu i Charlotte dok navigiraju putovanjem od komplicirane stvarnosti života i prijateljstva u 30-ima do još složenije stvarnosti života i prijateljstva u pedesetim godinama, navodi se u sinopsisu objavljenom u siječnju.

Prve fotografije sa snimanja oduševile su ljubiteljice mode koje već analiziraju odjevne kombinacije omiljenih likova. Njihov stil je vrlo prepoznatljiv. Tako je odvjetnica Miranda odjevena praktično i udobno, Charlotte je i dalje vjerna klasičnoj eleganciji i šik komadima, a Carrie očekivano modno najrazigranija i najefektnija.