Sting napunio cijelu Arenu, a uz bezvremenske hitove pjevaju svi: Drago mi je jer smo opet tu!

Višestruko Grammyjem nagrađeni glazbenik, Sting, izazvao je večeras ovacije u prepunoj zagrebačkoj Areni. 'Shape of my Heart', 'Fields of Gold', 'Roxanne' te brojne druge hitove pjevala je publika u glas s Gordonom Matthewom Thomasom Sumnerom (71).

Foto: Davor Lugarić/24sata

Legendarni glazbenik otvorio je koncert s pjesmom 'Message in the bottle'. Hit je pjevala cijela dvorana, pa i glazbenik Vlaho Arbulić te njegova partnerica, bivša manekenka Tatjana Dragović.

Foto: Davor Lugarić/24sata

- Hvala Zagrebe, drago mi je da smo opet u vašoj predivnoj zemlji - poručio je Sting publici.

Foto: Davor Lugarić/24sata

Proslavljeni engleski glazbenik nastupio je u sklopu svoje turneje 'My Songs', a fanovima je izveo pjesme koje su obilježile njegovo stvaralaštvo od kraja sedamdesetih do danas. Hitove iz razdoblja s grupom The Police, ali i one kojima se u povijest glazbe upisao kao samostalni izvođač.

Foto: Igor Soban/PIXSELL

Zagrebački koncert bio je prilika da se čuju i odabrane pjesme sa Stingovog novoga, eklektičnog albuma 'The Bridge' kojim, premošćuje različitosti, ali ostaje vjeran svome prepoznatljivom zvuku.

Foto: Davor Lugarić/24sata

Prije Stinga nastupio je njegov sin, Joe Sumner (45). Britanskog glazbenika u sklopu turneje 'My Songs' prati električni, rock ansambl koji uključuje Dominica Millera na gitari, Josha Freesea na bubnjevima, Rufusa Millera na gitari, Kevona Webstera na klavijaturama, Shanea Sagera na harmonici te Melissu Musique te Genea Noblea kao prateće vokale.

Foto: Igor Soban/PIXSELL

Stingu ovo nije prvi nastup u Hrvatskoj. Više je puta svirao u Zagrebu i Puli. Početkom listopada nastupio je prvi puta u Bosni i Hercegovini, na kojemu je s publikom u sarajevskoj Zetri proslavio 71. rođendan.

Foto: Igor Soban/PIXSELL

Sting je krajem prošle godine objavio album 'The Bridge' koji predstavlja različite faze i stilove iz njegove karijere. Napisan i snimljen u godini globalne pandemije, ova nova zbirka pjesama otkriva Stingova razmišljanja o osobnom gubitku, razdvojenosti, lockdownu i izvanrednim društvenim i političkim previranjima.

Foto: Igor Soban/PIXSELL

