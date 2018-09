Stipaničev u bolnici zbog upale pluća: 'Nastojim brzo ozdraviti'

Pjevač Đani Stipaničev (49) zbog zdravstvenih problema završio je u bolnici Jordanovac u Zagrebu odakle se javio fanovima preko društvene mreže te objasnio o čemu se točno radi.

– Dragi moji, volio bih da se javljam s nekog ljepšeg mjesta, ali zbog upale pluća završio sam u bolnici i to na najboljem mjestu za to, na Jordanovcu u Zagrebu. Ovim putem zahvaljujem svim liječnicima i osoblju koji me drže kao kap vode na dlanu i zato se nadam da ću ubrzo izaći odavde i to zdraviji i normalnije nego što sam bio prije ulaska u bolnicu - ispričao je Stipaničev.

- Nadam se da ću moći odraditi sve svoje obaveze koje imam u nadolazećem periodu pri čemu posebno mislim na 21. rujna i gala koncert u Ciboni. Žao mi je što neću biti u Rovinju s dečkima u nedjelju, ali takve su preporuke liječnika – poručio je Đani u videu.

Đani Stipaničev, Marko Škugor, Vladimir Garić i Marko Pecotić čine 'Četiri tenora' koji će 21.rujna nastupiti u Ciboni, četiri dana nakon koncerta u Rovinju na kojemu Đani neće moći sudjelovati. Uz pratnju Revijskog orkestra Zagrebačke filharmonije i pod dirigentskom palicom Krešimira Batinića ‘dalmatinski tenori’ će u Zagrebu izvesti 30 pjesama.