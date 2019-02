Stiže treća beba: Bivša misica Aleksandra Grdić opet trudna?

Bivša manekenka i misica, Aleksandra Grdić (38) ima razloga za veselje. Naime, kako tvrdi njezin blizak prijatelj za 24sata, Virovitičanka je, navodno trudna s dugogodišnjim partnerom Markom Šiljakovićem (35).

Foto: Ivica Galovic/PIXSELL

Miss Hrvatske 2003. s partnerom dobit će treće dijete. Par već ima sina Nou (3) i kćer Amber (2), a trenutačno žive u Virovitici u kući bake i djeda, gdje uživaju u obiteljskom životu. No na naše pozive za službenu potvrdu, obitelj se nije javljala.

- Noah je dobro i živahno dijete. Hoda i sve dira, a još je i beba tu. Djed i ja navratimo te uskačemo kad treba i kad je napeto s djecom - jednom prilikom rekla je Aleksandrina majka Biserka.

Foto: privatni album

Aleksandra je vrijeme u trudnoći najradije provodila u društvu obitelji u toplini svojega doma, a da je veza s Markom ozbiljna i snažna, potvrdila je još za vrijeme sudjelovanja u srpskom reality showu ‘Parovi’ prije četiri godine, kada je dečku javno poručila da će ga po izlasku iz reality kuće zaprositi, no to se do sada nije dogodilo.

Nakon što je osvojila titulu Miss Hrvatske sudjelovala je u mnogim domaćim i susjednim realityjima, a neko vrijeme imala i svoj vlastiti show koji se zvao 'Apsolutno Aleks'.

Foto: Privatni album/Pixsell/Tomislav Miletić

Iako se posvetila obiteljskom životu Grdić i dalje pazi na izgled.

U prosincu 2017. posjetila je celebrity doktoricu Irijanu Rajković kod koje ju je odveo prijatelj Boris Kosmač. Aleksandra je kod Rajković botoksom popeglala boru na čelu te nabore između i oko očiju. Hijaluronskim filerima poravnala je i bore oko usana.