Stižu cure na imanja: Kukaju i plaču za pedikurom i salonima

Došlo je vrijeme kada odabrane djevojke u showu 'Ljubav je na selu' moraju otići na imanja farmera. Neke od njih će na putovanju do sela uživati u lijepom krajoliku, neke će komentirati gdje su došle i kako će preživjeti bez salona za ljepotu, pedikure i manikure.

Djevojke, a i farmeri bit će poprilično kreativni. Ivanka će iznenaditi Josipa iskočivši iz kukuruzišta s koferom, dok će farmer sve tri iznenaditi neobičnim poklonom.

Farmeri su već odabrali djevojke koje vode na svoja imanja kako bi ih bolje upoznali i vidjeli kako se snalaze na selu. Među njima su i neke od 'zlatnih djevojaka' koje su imali prilike upoznati, međutim, jedan od njih nije imao tu privilegiju. Josipova 'zlatna djevojka' nije mogla doći na spoj naslijepo kako bi se upoznali. Kada je shvatio da neće doći, Josip je bio tužan.

- Tvoja 'zlatna' je spriječena, zbog posla nije mogla biti s nama Postoji mogućnost da dođe na tvoju farmu, o tome ćeš ti odlučiti - rekla mu je voditeljica Marijana Batinić.

- Razočaran sam. Razumijem da ne može doći zbog posla, razumijem sve to, ali kad sam vidio da su svima došle cure, a meni ne, ostao sam bez riječi - rekao je Josip, koji je izgledao kao da će zaplakati. Međutim, nije još sve gotovo. 'Zlatna djevojka' još uvijek može doći na Josipovu farmu ako on to želi.

