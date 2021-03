Pandemija korona virusa u Hrvatskoj je na čekanje stavila mnoge proizvodnje, no ne i filmsku. Premda je produkcija zbog mjera otežana, piše se, snima i montira kao da nam virus nije u tolikoj mjeri pomrsio račune. Dapače, nekima je upravo on otvorio vrata na globalno tržište.

- U procesu sam dovršavanja dugometražnog dokumentarnog filma Virus Free Zone. To je video dnevnik o svijetu u karanteni - u njemu progovara stotinjak u kućama privremeno zatvorenih ljudi od Hrvatske, Srbije, Italije, Kine, USA, Velike Britanije, Islanda do Brazila, Meksika, Francuske, Rusije. Svi će oni progovoriti o tome kako se bore protiv straha, bolesti, projekcije, društva, vlastitog sutra i drugih ljudi. Planiramo pratiti situaciju i snimiti ga do kraja travnja ove godine - kaže redatelj Anđelo Jurkas (39).

Pored ovog dokumentarnog filma, Jurkas dovršava još tri - film o maloljetnim štićenicima popravnih domova i njihovom životu i privikavanju poslije izlaska 'Sutra ću biti (Priča o Domcima)', Grgin Konak - priču o čovjeku koji je okrenuo leđa civilizaciji, otišao živjeti u šumu i tamo izgradio svoj mali raj te 'Sara' koji priča priču mlade hrvatske MMA borkinje.

- Ovog ljeta trebao bi biti premijerno biti prikazan '4:2' s Bojanom Gregurić (49) u glavnoj ulozi. To je road trip o zbivanjima u mikroplanu i životu jednog para na dan Finala Svjetskog nogometnog prvenstva u Moskvi. U postprodukciji je i 'Ana', film o mladoj ženi koja pati od depresije i za sebe tvrdi da je prvi serijski ubojica u povijesti ove zemlje.

Zbog prvog lock downa zaustavljeno je snimanje Jurkasovog filma 'Online', hi-tech drame o alternativnom Božiću i ljudima koji na taj dan svoju samoću ubijaju streamanjem na društvenim mrežama, a u međuvremenu sam od HAVC-a dobio poticaj za razvoj scenarija za dječji film 'Nema malih superheroja'.

- Bit će to film o četvero klinaca koji kreiraju sebe u superheroje i kreću ispravljati svijet odraslih. Ideja je iz dječje perspektive ukazati na naivnost, nevinost, čistoću i otvorena srca kako bi se kroz njihov primjer i odrasli podsjetili ili ponovo naučili stavove o životu, a ne uvijek postavljali stvari naopačke - kaže Jurkas koji se ne oslanja samo na HAVC već sa svojom indie produkcijskom kućom traži i alternativne načine financiranja svojih projekata. Uz sve to Jurkas priprema i pilot humorističkog sitcoma 'Brak je mrak' i trenutačno oko njega pregovara s domaćim televizijskim kućama.

Pune ruke posla imali su i drugi redatelji. Krajem prošle godine u prosincu u Delnicama završeno snimanje kratkometražnog filma 'Snjeguljica', redateljskog prvijenca glumice Lane Barić (41) o ženi koja vozi ralicu.

U Pirovcu je u studenom prošle godine završeno snimanje 'Garbure' dugometražnog filma redatelja Josipa Žuvana (34). Radnja 'Garbure' prati dvojicu 12-godišnjaka koji žive u makadamskom naselju. Dečki se zabavljaju paleći karabite, snimaju svoje uratke i podižu ih na Internet u nadi se da će imati milijunske preglede poput drugih YouTubera. Ostaju prijatelji unatoč činjenici da su njihove obitelji u svađi i nikome nije drago da se dječaci druže.

Film je sniman uz stroge epidemiološke mjere, dvije su osobe nadgledale provodi li svaki član ekipe pojačanu higijenu ruku, nosi li masku te je čitavoj ekipi mjerena tjelesna temperatura.

- Najveći izazovi su bili svakako strepnja da se unatoč mjerama netko u ekipi ne zarazi. Prekid snimanja bi za nas bio katastrofa. Imali smo problema i s vremenskim uvjetima tako da se plan snimanja u hodu mijenjao četiri, pet puta - rekao je producent Damir Terešek (66).

Osim toga, u Splitu Pakt Media trenutačno snima 'Der Croatien Krimi' (Zločini na Jadranu), šestu sezonu njemačkog kriminalističkog serijala. Snimanje će potrajati do sredine svibnja ove godine.

U pripremi je i nova sezona hit serije Joška Lokasa (49) 'Nestali' čije je snimanje najavljeno krajem prošle godine, a publika će moći pratiti četiri nova nastavka.

Kako sada stvari stoje, snimat će se ponovo na području Starigrada Paklenice, Rovanjske, Selina, Paljuva, Obrovca, Velebita i kanjona Zrmanje.

Uz sve, u Zagrebu je započelo snimanje 'Šutnje' Dalibora Matanića (46). Riječ je o kriminalističkoj seriji temeljenoj na romanima Drage Hedla. Radnja je smještena u Osijeku i Kijevu, a bavi se problemom dječje prostitucije i trgovine bijelim robljem. Serija će se snimati u Zagrebu, Osijeku i Kijevu od ožujka do lipnja, a šest epizoda bit će spremno za emitiranje do jeseni.