Što 'bingati' na Netflixu? Ovo je 10 hit serija koje Hrvati vole

Netflix je i ovog tjedna donio bogat izbor serija, a mi vam donosimo ažuriranu listu najgledanijih naslova u Hrvatskoj za tjedan koji počinje u ponedjeljak, 20. 07. 2026. Ako ste u potrazi za novom serijom za binganje, pogledajte što je trenutno u trendu!

Top 10 serija na Netflixu u Hrvatskoj:

1. I Will Find You (IMDB: 7.1)

Nepravedno optužen za ubojstvo vlastitog sina, otac kreće u očajničku potragu kada sazna da mu je sin možda još živ. Napeta drama s elementima trilera o obiteljskoj ljubavi i pravdi. (SAD, triler, drama)

2. Little House on the Prairie (IMDB: 6.6)

Obitelj Ingalls započinje novi život na američkom Zapadu, gdje se radost i borba za opstanak isprepliću u dirljivoj obiteljskoj priči. (SAD, drama, obiteljska)

3. The Map of Longing (IMDB: 7.1)

Greta je rođena kako bi spasila sestru Lucy od leukemije, no nakon njezine smrti ostaje izgubljena. Lucy joj ostavlja igru "mapa čežnje" koja Greti pomaže pronaći smisao i suočiti se s tugom. (Španjolska, drama)

4. Salish & Jordan Matter (IMDB: 1.4)

Otac i kći Jordan i Salish prolaze kroz razne izazove i smiješne situacije u ovoj obiteljskoj reality seriji. (SAD, reality, obiteljski)

5. The Hawk (IMDB: 6.2)

Golf legenda Lonnie "The Hawk" Hawkins pokušava osvojiti posljednji veliki turnir, uvlačeći cijelu obitelj u vrtlog sportskih i osobnih problema. (SAD, komedija, drama)

6. Agent Kim Reactivated (IMDB: 8.0)

Obični otac Kim otkriva svoju prošlost tajnog agenta kako bi pronašao nestalu kćer, riskirajući sve kako bi je spasio. Napeta korejska akcijska serija. (J. Koreja, akcija, triler)

7. The East Palace (IMDB: 7.7)

Muškarac koji može hodati svijetom duhova i dvorska dama koja čuje mrtve, na kraljevu zapovijed ulaze u Istočnu palaču kako bi otkrili njezine najmračnije tajne. (J. Koreja, drama, misterij)

8. The Ultimatum: Marry or Move On (IMDB: 5.5)

Parovi testiraju svoju ljubav živeći s potencijalnim novim partnerima – hoće li se vjenčati ili rastati? Reality show koji izaziva kontroverze i rasprave. (SAD, reality)

9. Worst Neighbor Ever (IMDB: 7.1)

Dokumentarna serija o stvarnim pričama susjedskih sukoba, od prijevara do nasilja – napeto i uznemirujuće! (SAD, dokumentarni, krimi)

10. Avatar: The Last Airbender (IMDB: 7.2, Rotten Tomatoes: 61%)

Avatar Aang mora ovladati četiri elementa kako bi spasio svijet od rata i zaustavio nemilosrdnog neprijatelja. Spektakularna adaptacija kultnog crtića. (SAD, akcija, avantura, fantasy)

Ako još niste pogledali ove hit naslove, sada je pravo vrijeme za serijski maraton! Koji je vaš favorit s popisa?

*uz korištenje AI-ja



