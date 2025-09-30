Obavijesti

DNEVNI PREGLED

Što će biti u vašim najdražim sapunicama u utorak? Aljoša i Šima su se čuli s investitorom

Što će biti u vašim najdražim sapunicama u utorak? Aljoša i Šima su se čuli s investitorom
Foto: IGOR_DUGANDZIC

Doznajte što vas očekuje ovog utorka 30. rujna u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'Obiteljske tajne', 'La promesa', 'Sjene prošlosti','Kumovi', 'Cacau'..

Sjene prošlosti

RTL 20:15

Marta poludi jer Šimun nije vratio Milu kući na vrijeme. Tomo se ispričava Pauli i oni se pomire, a Karlo ne želi oprostiti Marti što se nije pojavila na večeri. Miro i Blanka shvate da im je jedino rješenje bijeg. Karlo prijeti Tomi, ali Paula ga smiruje.

Foto: RTL

La Promesa

HRT 1 13:20

Alonso mora početi prodavati dragocjenosti kako bi spasio palaču. Curro ide potražiti Ramona kako bi dobio odgovor na pitanje o prošlosti svojih roditelja.

Obiteljske tajne

RTL 01:50

Çınar ne želi da ga itko ponovno posjeti u pritvoru, srami se i kaje zbog svojih postupaka. Cüneyt shvaća da je Yekta odlučio otpustiti ga. Policija pušta Yeşimovog oca kako bi otkrila je li on njezin sudionik. Ceylin i Ilgaz shvaćaju što se zbilo, Çagdaş je doista kriv.

Foto: RTL

U dobru i zlu

NOVA TV 21:20

Na proslavi rođenja djeteta, Gabrijela izvede svoj plan uništenja Crnog te on pred Lorenom pokazuje svoje pravo lice. Nika pokušava od Tome saznati tko ga je pretukao.

Kumovi

NOVA TV 21:20

Šima i Aljoša su se čuli s investitorom i saznali da je spreman dati ozbiljnu ponudu za hotel, ali želi biti većinski vlasnik. Zvoni je Golemac dao tri dana da pokrene promjenu prostornog plana.

NovaTV_Kumovi_2024_siri
Foto: IGOR_DUGANDZIC

Cacau

HRT 21:25

Lalá oklijeva pomoći Simone jer zbog Salomãove bliskosti sa Justinom. Rosa kaže Tomanéu i Valdemaru da je Simone bila u kući i dala nešto Soraiji. Martim upozorava Tiaga da Sal možda ima veze sa Justinovom smrću.

