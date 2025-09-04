Obavijesti

Što donosi nova epizoda 'Sjena prošlosti'? Marta će oduševiti Šimuna nakon prijetnje Olgi

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: RTL

Marta zvoni na Šimunova vrata. Iako ljutit na nju i spreman na novu podvalu koje se dosjetila, ostaje zatečen njezinim dobrim djelom

Olga je na slobodi, no i dalje sumnja u Martine namjere i kopka je zašto je na sudu svjedočila u njezinu korist. Njezina razmišljanja kulminiraju napetim noćnim susretom, gdje Marta pokaže što stvarno misli o njoj i zaprijeti joj da će joj uništiti život, ali ni Olga ne ostaje dužna.

Paulu šokira kad ugleda Tomu s Ines u naizgled intimnom trenutku pa u naletu ljubomore pokušava probušiti gume na njezinu automobilu. Ines pruža Olgi priliku za novi početak. Tomo se dvoumi oko budućnosti, a susret s Noom natjera ga da sve još jednom preispita.

Foto: RTL

Marta zvoni na Šimunova vrata. Iako ljutit na nju i spreman na novu podvalu koje se dosjetila, ostaje zatečen njezinim dobrim djelom: 'Nemam riječi, je li ovo istina?' Može li to biti početak kraja njihovih svađa?

Foto: RTL

'Sjene prošlosti', večeras od 20.15 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je i 24 sata ranije na platformi Voyo.

