Što slušati za blagdane? Ovo su najpopularnije božićne pjesme!

Božićno je vrijeme počelo, a pjesme tog duha slušaju se posljednjih nekoliko mjeseci. Svake godine se na radiju vrte iste pjesme, one najpopularnije, koje baš svi znaju. Ovo je popis najboljih i najpopularnijih božićnih pjesama svih vremena, prema Billboardu.

Mariah Carey, 'All I Want For Christmas Is You'

Glazbenica Mariah Carey je 1994. godine objavila album 'Merry Christmas'. Iako je album pun zabavnih božićnih pjesama, jedna se svakako istaknula. Riječ je o 'All I Want For Christmas', za koju brojni kažu da je najbolje božićna pjesma ikad. Dokaz tomu je i to što se pjesma našla na prvom mjestu Billboardove ljestvice 2021. godine, čak 27 godina nakon što je izašla.

Darlene Love, 'Christmas (Baby, Please Come Home)'

Glazbeni producent Phil Spector je 1963. godine napravio album 'A Christmas Gift for You from Philles Record', koji je prozvan jednim od najboljih božićnih albuma ikad. Na njemu se našla i pjesma 'Christmas (Baby, Please Come Home), koja je i danas među popularnijim pjesmama božićnog razdoblja.

Nat King Cole, 'The Christmas Song (Merry Christmas to You)'

Jazz trio Nat King Cole objavio je pjesmu 'The Christmas Song (Merry Christmas to You)' 1946. godine. Hit je ubrzo postao božićni klasik, a i danas je među najomiljenijim božićnim pjesmama. Njihova je verzija izašla godinu dana nakon originalne koju su snimili Bob Well i Mel Torme.

Wham!, 'Last Christmas'

Pjesmu 'Last Christmas' objavio je britanski duo Wham! 1984. godine, kada su bili na vrhuncu svoje karijere. Stihove je otpjevao legendarni George Michael, a pjesma je do danas ostala jedna od najljepših pjesama za blagdansko razdoblje.

Bing Crosby, 'White Christmas'

Pjesma 'White Christmas' snimljena je 1942. te se nalazi na albumu 'Holiday Inn' Binga Crosbyja. Ipak, poznatija je verzija iz 1947. godine.

Brenda Lee, 'Rockin' Around the Christmas Tree'

Pjevačica Brenda Lee objavila je pjesmu 'Rockin' Around the Christmas Tree' 1958. godine. Lee je tada imala samo 13 godina. Pjesma se nalazi na istoimenom albumu.

Jose Feliciano, 'Feliz Navidad'

Jose je ovu pjesmu napisao 1970. godine tijekom ljeta koje je proveo u Los Angelesu. Jedan od razloga zašto ju je napisao je taj što ga je uhvatila nostalgija za njegovim rodnim Puerto Ricom. Svoj je hit nazvao 'prvom dvojezičnom božićnom pjesmom'.

Run-D.M.C., 'Christmas in Hollis'

Hip hop pjesma 'Christmas in Hollis' izašla je 1987. godine na albumu 'A Very Special Christmas'. Iako je prije nje izašlo još nekoliko božićnih pjesama ovog žanra, hit Run-D.M.C.-ja je ubrzo postao najpoznatiji.

Bruce Springsteen, 'Santa Claus Is Coming to Town'

Pjesmu 'Santa Claus Is Coming to Town' napisali su J. Fred Coots i Haven Gillespie, a prvi ju je snimio Harry Reser. U kratkom je roku pjesma postala hit, a od tada je svoju verziju snimilo više od 200 glazbenika. Ipak, najpoznatija od njih svakako je verzija Brucea Springsteena iz 1982. godine.

Donny Hathaway, 'This Christmas'

Pjesma 'This Christmas' prvi je put objavljena 1970. godine, a otpjevao ju i objavio soul glazbenik Donny Hathaway, uz diskografsku kuću Atco Records. Ista diskografska kuća je ponovno objavila istu pjesmu u albumu 'Soul Christmas' iz 1991.

Vince Guaraldi Trio, 'Christmas Time Is Here'

Božićni hit 'Christmas Time is Here' napisali su Vince Guaraldi i Lee Mendelson. Pjesma je uključena u televizijskom specijalu 'A Charlie Brown Christmas', jednom od prvih animiranih božićnih specijala u Americi.

Elvis Presley, 'Blue Christmas'

Pjesmu 'Blue Christmas' napisali su Billy Hayes i Jay W. Johnson, a prvi ju je snimio Doye O'Dell 1948. godine. Međutim, verzija Elvisa Presleyja iz 1957. je postala puno popularnija od originalne. Objavio ju je na albumu 'Elvis' Christmas Album'.

Ariana Grande, 'Santa Tell Me'

Glazbenica Ariana Grande je 2014. godine objavila pjesmu 'Santa Tell Me', koja se našla na njena dva albuma - 'Christmas Kisses' i 'Christmas & Chill'.

Andy Williams, 'It's the Most Wonderful Time of the Year'

Andy Williams je ovaj božićni hit snimio i objavio 1963. godine. Tekst su napisali Edward Pola i George Wyle. 'It's the Most Wonderful Time of the Year' našla se na Andyjevom prvom božićnom albumu 'The Andy Williams Christmas Album'.

Judy Garland, 'Have Yourself a Merry Little Christmas'

Pjesmu 'Have Yourself a Merry Little Christmas' napisali su Hugh Martin i Ralph Blane 1943. godine. Prvi ju je put otpjevala glumica Judy Garland 1944. godine u mjuziklu 'Meet Me in St. Louis'. Kasnije ju je otpjevao i legendarni Frank Sinatra, ali s malo drugačijim stihovima.

The Beach Boys, 'Little Saint Nick'

Legendarni američki sastav The Beach Boys je 1964. godine objavio album 'The Beach Boys' Christmas Album'. Na njemu se našla pjesma 'Little Saint Nick', koja je kasnije postala jedna od najpopularnijih božićnih pjesama.

Joni Mitchell, 'River'

Iako ovaj hit nije klasičan božićni, postao je neizbježan tijekom blagdana. 'River' je snimila kanadska pjevačica Joni Mitchell, a nalazi se na njenom albumu 'Blue' iz 1971. godine. Ono što ju čini božićnom je to što se u uvodu pjesme može čuti dio iz pjesme 'Jingle Bells' odsviran na klaviru.

The Waitresses, 'Christmas Wrapping'

Američki bend The Waitresses objavio je pjesmu 'Christmas Wrapping' 1981. godine. Hit se našao na albumu diskografske kuće ZE Records 'A Christmas Record', na kojoj se nalazila kompilacija raznih božićnih pjesama. Istu su pjesmu objavili i na vlastitom albumu 'I Could Rule the World If I Could Only Get the Parts' iz 1982. godine.

Bobby Helms, 'Jingle Bell Rock'

Američki pjevač Bobby Helms objavio je 'Jingle Bell Rock' 1957. godine, a od tada je pjesma postala neizostavni dio svakih božićnih praznika. Hit je ubrzo postao njegov zaštitni znak. Pjesmu su kasnije otpjevali brojni, uključujući i Lindsay Lohan u filmu 'Falling for Christmas'. Pjesma se pojavila i u jednoj sceni u kultnom filmu 'Mean Girls', u kojem je također glumila Lohan.

Chuck Berry, 'Run Rudolph Run'

Pjesmu 'Run Rudolph Run' napisao je američki skladatelj Chuck Berry 1958. godine. Međutim, pjesma je pripisana Johnnyju Marksu i M. Brodieju jer su njih dvojica imali autorska prava na lik Rudolpha, soba crvenog nosa.