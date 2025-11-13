Donosimo pregled najvažnijih večernjih emisija i filmova na glavnim hrvatskim TV kanalima za četvrtak 13. studenog. Saznajte što gledati između 18 i 23 sata
Što večeras gledati na TV-u? Evo što ne smijete nikako propustiti
Večeras vas na hrvatskim TV kanalima očekuje uzbudljiv izbor kvizova, serija i filmskih hitova. Ako tražite savršen program za opuštanje nakon napornog dana, donosimo pregled najboljeg što nude HRT 1, HRT 2, RTL, Nova TV, RTL 2 i Doma TV – uz izbor najzanimljivijih filmova večeri!
HRT 1
Večer na HRT 1 rezervirana je za ljubitelje kvizova i intrigantnih dokumentaraca. Nakon informativnog "Dnevnika 2" slijedi popularni kviz "Tko želi biti milijunaš?", a zatim završnica dokumentarne serije o Ghislaine Maxwell.
18:08 Potjera
19:00 Dnevnik 2
20:15 Tko želi biti milijunaš?
21:12 Tko je Ghislaine Maxwell?
22:05 Otvoreno
HRT 2
Na HRT 2 večeras uživajte u putopisima i domaćem filmu. U 20:15 putujemo Portugalom s Michaelom Portillom, a od 21:02 na rasporedu je hrvatski film "Pamtim samo sretne dane".
18:28 Samo lagano
20:15 Portugal s Michaelom Portillom
21:02 Pamtim samo sretne dane
22:21 Ubojstva bez kajanja
RTL
RTL donosi nastavak hit serije "Divlje pčele" u udarnom terminu, a zatim zabavni reality show "Ljubav je na selu". Za kraj večeri – informativni "RTL Direkt" i još jedna epizoda omiljene serije.
19:00 RTL Danas
20:15 Divlje pčele
21:30 Ljubav je na selu
23:00 RTL Direkt
NOVA TV
Nova TV večeras nudi dozu domaćih serija i kulinarskih izazova. "Kumovi" i "U dobru i zlu" vode vas kroz večer, a kulinarski show "Masterchef" začinit će vaš TV doživljaj.
19:00 Dnevnik Nove TV
20:20 Kumovi
21:20 U dobru i zlu
22:15 Masterchef
RTL 2
RTL 2 je prava destinacija za ljubitelje kriminalističkih serija i komedija. "Chicago P.D." donosi akciju, a "Prijatelji" i "Teorija velikog praska" garantiraju smijeh.
18:00 Kosti
19:40 Chicago P.D.
20:30 Chicago P.D.
21:20 Prijatelji
22:15 Teorija velikog praska
Doma TV
Večer na Doma TV-u obilježit će napete kriminalističke serije i timovi agenata iz najpoznatijih TV franšiza. Ne propustite "Navy CIS Sydney" i "CSI: Vegas"!
18:05 Navy CIS LA
19:45 Navy CIS Sydney
20:40 CSI: Vegas
21:30 Škorpion
Filmski hitovi večeri – što gledati?
Ako ste više za filmsku večer, izdvajamo nekoliko vrhunskih naslova s drugih kanala:
Pamtim samo sretne dane (HRT 2, 21:02)
Emotivna hrvatska drama iz 2023. godine.
Venom 2 (Star Movies, 03:20 – repriza)
Akcijski spektakl s Tomom Hardyjem u ulozi antiheroja, idealan za kasnonoćne gledatelje
Udovica Clicquot (HBO, 09:45 – repriza)
Povijesna drama o ženi koja je promijenila svijet šampanjca.
Gospodar prstenova: Povratak kralja (HBO3, 12:37 – repriza)
Epski završetak legendarne trilogije, za ljubitelje fantasyja.
Spider-Man: Novi svijet (HBO2, 09:35 – repriza)
Animirani hit o Milesu Moralesu i multiverzumu Spider-Mana.
Paul Blart: Policajac iz shopping centra (Star Movies, 13:40 – repriza)
Urnebesna komedija za cijelu obitelj.
Bilo da ste za domaće serije, kvizove ili filmske blockbustere, večerašnji TV program ima ponešto za svakoga. Uživajte u večeri pred malim ekranima!
