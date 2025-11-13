Što večeras gledati na TV-u? Evo što ne smijete nikako propustiti

Večeras vas na hrvatskim TV kanalima očekuje uzbudljiv izbor kvizova, serija i filmskih hitova. Ako tražite savršen program za opuštanje nakon napornog dana, donosimo pregled najboljeg što nude HRT 1, HRT 2, RTL, Nova TV, RTL 2 i Doma TV – uz izbor najzanimljivijih filmova večeri!

HRT 1

Večer na HRT 1 rezervirana je za ljubitelje kvizova i intrigantnih dokumentaraca. Nakon informativnog "Dnevnika 2" slijedi popularni kviz "Tko želi biti milijunaš?", a zatim završnica dokumentarne serije o Ghislaine Maxwell.

18:08 Potjera

19:00 Dnevnik 2

20:15 Tko želi biti milijunaš?

21:12 Tko je Ghislaine Maxwell?

22:05 Otvoreno

Foto: HRT

HRT 2

Na HRT 2 večeras uživajte u putopisima i domaćem filmu. U 20:15 putujemo Portugalom s Michaelom Portillom, a od 21:02 na rasporedu je hrvatski film "Pamtim samo sretne dane".

18:28 Samo lagano

20:15 Portugal s Michaelom Portillom

21:02 Pamtim samo sretne dane

22:21 Ubojstva bez kajanja

RTL

RTL donosi nastavak hit serije "Divlje pčele" u udarnom terminu, a zatim zabavni reality show "Ljubav je na selu". Za kraj večeri – informativni "RTL Direkt" i još jedna epizoda omiljene serije.

19:00 RTL Danas

20:15 Divlje pčele

21:30 Ljubav je na selu

23:00 RTL Direkt

Foto: RTL

NOVA TV

Nova TV večeras nudi dozu domaćih serija i kulinarskih izazova. "Kumovi" i "U dobru i zlu" vode vas kroz večer, a kulinarski show "Masterchef" začinit će vaš TV doživljaj.

19:00 Dnevnik Nove TV

20:20 Kumovi

21:20 U dobru i zlu

22:15 Masterchef

Foto: Nova Tv

RTL 2

RTL 2 je prava destinacija za ljubitelje kriminalističkih serija i komedija. "Chicago P.D." donosi akciju, a "Prijatelji" i "Teorija velikog praska" garantiraju smijeh.

18:00 Kosti

19:40 Chicago P.D.

20:30 Chicago P.D.

21:20 Prijatelji

22:15 Teorija velikog praska

Doma TV

Večer na Doma TV-u obilježit će napete kriminalističke serije i timovi agenata iz najpoznatijih TV franšiza. Ne propustite "Navy CIS Sydney" i "CSI: Vegas"!

18:05 Navy CIS LA

19:45 Navy CIS Sydney

20:40 CSI: Vegas

21:30 Škorpion

Filmski hitovi večeri – što gledati?

Ako ste više za filmsku večer, izdvajamo nekoliko vrhunskih naslova s drugih kanala:

Pamtim samo sretne dane (HRT 2, 21:02)

Emotivna hrvatska drama iz 2023. godine.

Venom 2 (Star Movies, 03:20 – repriza)

Akcijski spektakl s Tomom Hardyjem u ulozi antiheroja, idealan za kasnonoćne gledatelje

Udovica Clicquot (HBO, 09:45 – repriza)

Povijesna drama o ženi koja je promijenila svijet šampanjca.

Gospodar prstenova: Povratak kralja (HBO3, 12:37 – repriza)

Epski završetak legendarne trilogije, za ljubitelje fantasyja.

Spider-Man: Novi svijet (HBO2, 09:35 – repriza)

Animirani hit o Milesu Moralesu i multiverzumu Spider-Mana.

Paul Blart: Policajac iz shopping centra (Star Movies, 13:40 – repriza)

Urnebesna komedija za cijelu obitelj.



Bilo da ste za domaće serije, kvizove ili filmske blockbustere, večerašnji TV program ima ponešto za svakoga. Uživajte u večeri pred malim ekranima!

