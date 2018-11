Stoka je izbacio hit i napravio 'incident' za fanove u studiju

Marin Ivanović Stoka (37) je izbacio hit - Incident, koji premijerno možete poslušati i pogledati na JoomBoos YouTube kanalu.

Legendarni reper tekst za novu pjesmu 'Incident' napisao sam, a autor glazbe je Goran Kovačić. Spot je sniman na različitim zanimljivim zagrebačkim lokacijama, a imena iza ovog spota su, uz Stoku i Gorana, Marijan Jurčević, Sven Čustović i Krunoslav Licitar Macola.

Stoka je za svoje fanove održao live talk show na JoomBoos YouTube kanalu na kojem je odgovarao na pitanja koja zanimaju publiku i uživo izveo neke od svojih najvećih hitova.

- Ja imam nos za biznis, znam kako trgovati i dosta sam poduzetan, tako da znam što donosi budućnost. Pa nisam ja od jučer, zato sam se odlučio preseliti na internet. Zato jer će svi ti klinci koji su ovo pogledali, za dvije ili tri godine će biti moja publika koja dolazi na koncerte, predstave i slično, a dok ih pitaju di smo se upoznali reći će upoznali smo se na internetu - rekao je Stoka.

Reper je ispričao i o svojim počecima u glazbenoj karijeri.

- Sin do mog prijatelja mu je rekao tata tata ja hoću biti youtuber, na što mu je otac odgovorio sine pa to je kao da mi govoriš tata ja želim biti televizor. Devedestih, kada smo to počeli raditi, svi su nas gledali kao da smo bili neki čudaci koji su zamotani u neke krpe u onim širokim hlačama, toga tada još nije bilo - kaže reper.

Foto: Robert Anic/PIXSELL

Stoka je objasnio kako ga njegov otac nije podržavao u glazbi jer je uvijek govorio da se 'drži škole', ali danas je on njegov najveći fan.

- Znam svaku pukotinu na cesti jer sam gradski dečko bio. Ali, kada dođem u Split, Zadar ili bilo koji drugi grad, smatram da pripadam u svaki od tih gradova jer sam hrvatski proizvod i to ću uvijek bit - ispričao je reper.

