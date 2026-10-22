Stonebride i Them Moose Rush uskoro nastupaju u Vintageu

Zagrebački stoner rock veterani Stonebride i bjelovarski progresivni rock trojac Them Moose Rush udružit će snage u srijedu, 28. listopada, kada će zagrebački Vintage Industrial Bar pretvoriti u središte žestokog gitarskog zvuka, psihodelije i moćnih grooveova. Dva benda prepoznatljiva po energičnim nastupima i beskompromisnom pristupu glazbi publici će prirediti koncertnu večer u kojoj se susreću stoner, progresivni, alternativni i psihodelični rock.

Stonebride već više od dva desetljeća zauzima posebno mjesto na domaćoj alternativnoj sceni. Osnovan 2005. godine u Zagrebu, bend je od samih početaka gradio vlastiti glazbeni identitet na temeljima teškog rocka, stonera, dooma i psihodelije, postupno proširujući svoj zvuk progresivnim i alternativnim utjecajima. Njihove pjesme karakteriziraju snažni gitarski riffovi, masivne ritam-sekcije, hipnotičke melodije i atmosferične dionice koje se izmjenjuju s eksplozivnim trenucima, a upravo je ta kombinacija tijekom godina postala njihov zaštitni znak.

Od prvog EP-ja „Smile & Shine“ iz 2006. godine, preko debitantskog albuma „Inner Seasons“ (2008.) i njegova nasljednika „Summon the Waves“ (2010.), Stonebride je izgradio bogatu diskografiju i stekao status jednog od prepoznatljivijih predstavnika domaćeg stoner i heavy rock zvuka. Uslijedila su izdanja „Heavy Envelope“ (2014.), „Animals on Display“ (2018.) i „Smiles Revolutionary“ (2024.), kojima je bend pokazao spremnost na istraživanje novih glazbenih smjerova, bez odricanja od sirove energije po kojoj je poznat.

Posebno zanimljiva bit će prilika da zagrebačka publika uživo čuje i noviji materijal benda. Stonebride je u svibnju ove godine objavio EP „No Chances Given“, kojim nastavlja svoju glazbenu priču i potvrđuje da ni nakon dvadeset godina ne namjerava usporiti.

Uz Stonebride, pozornicu Vintage Industrial Bara zauzet će Them Moose Rush, progresivni rock trojac iz Bjelovara koji je svojim osebujnim pristupom glazbi i eksplozivnim koncertima privukao pozornost ljubitelja alternativnog zvuka. Njihova glazba ne poznaje stroge žanrovske granice, pa se u istim pjesmama isprepliću psihodelični rock, stoner, progresivni aranžmani i alternativni rock, uz neočekivane ritmičke promjene i snažne instrumentalne dionice.

Them Moose Rush posebno se ističe energijom koju stvara na pozornici. Unatoč tome što je riječ o tročlanoj postavi, njihov zvuk ostavlja dojam mnogo većeg sastava, a koncerti su im obilježeni nepredvidivim glazbenim prijelazima, intenzivnim ritmovima i izraženom sviračkom kemijom. Upravo je ta sposobnost da istodobno budu tehnički razigrani, žestoki i izrazito komunikativni s publikom jedan od razloga zbog kojih su njihovi nastupi posebno iskustvo za ljubitelje progresivnog i psihodeličnog rocka.

Ulaznice za koncert u pretprodaji možete nabaviti u Grif Baru i Dirty Old Shopu te online u sustavu Entrio.