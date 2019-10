Story SuperNova: 'Zaštitari su nas čuvali gdje god smo išli...'

Život pod budnim okom kamera reality showova za većinu je kandidata bio velika promjena s kojom su se teško nosili. Preko noći su postali jedni od najpraćenijih ljudi u zemlji, a fizički, ali i mentalno, za mnoge je to bilo previše naporno. Ipak, svaki novi reality show na televiziji iznjedrio je i pobjednike koji su svojim osobinama “osvojili” publiku. Ne postoji jedinstvena formula reality uspjeha, ali povijest ovakvog TV formata pokazuje da su simpatije gledatelja natjecatelji najčešće “zarađivali” iskrenošću, opuštenošću i humorom. Neki od njih osvojili su milijune pa se nakon instant-slave povukli i nestali iz javnog života, dok su drugi svoj nastup u showu iskoristili kao platformu na kojoj su izgradili cijelu karijeru.

Reality televizija prije 16 godina pojavila se u Hrvatskoj, a prvi show ovakvog formata uopće bio je “Story Super Nova”. Natjecanje nekolicine mladih ljudi za buduću ulogu TV voditelja na komercijalnoj televiziji podiglo je zemlju na noge, tinejdžeri su lijepili njihove postere po zidu, produkcija je zadovoljno trljala ruke, a pobjedu je odnio Marin Tironi.

U formatu koji je njegova tadašnja TV kuća zamislila Marin se ipak nije pronašao pa se ubrzo preselio na HTV, gdje je s Joškom Lokasom (47) vodio brzi i dinamični kviz “Upitnik”, a okušao se kasnije i na CMC televiziji. S vremenom se nekadašnji miljenik publike, čiji su šarm i karizmu prepoznali i u žiriju, skrasio iza kamere kao fotoreporter. Predrag Šuka morao se zadovoljiti “srebrom” u finalu, ali ni njegovo lice nije postalo zaštitni znak televizijske kuće koja ga je instantno proslavila. Češće smo idućih godina na malim ekranima gledali Dorijana Elezovića i Nenada Hervatina (39), ponajviše u “Red Carpetu”.

- Nitko nije bio svjestan magnitude uspjeha tog showa. Ni produkcija, a posebno ne mi, natjecatelji. Bili smo u hotelu i čuvali su nas zaštitari gdje god smo išli, a sjećam se da je u dnevnim novinama, u prvom tekstu o showu ‘Story Super Nova’, pisalo da takvu euforiju među mladima ne bi izazvala ni Madonna da je tad prošetala gradom - prisjeća se Hervatin.

Za razliku od mnogih budućih, pogotovo današnjih realityja, u kojima je cilj pronaći ljubav ili izdašnu financijsku nagradu, tad mahom studenti borili su se za budući posao i surađivali s onima koji su u branši već izgradili ime.

- Sjećam se strogosti Mirjane Hrge. Noge bi mi otpale kad bi me ona prostrijelila pogledom, ali nikad nisam požalio zbog prijave. Ja živim za televiziju i vjerujem da ću se tamo opet vratiti, a i danas se čujem s Ivonom Pandžom i Paolom Valić, s kojima sam ostao dobar - dodaje Nenad, kojemu se današnji reality show formati ipak ne sviđaju. Nakon probijanja reality “leda”, koji je nadmašio sva očekivanja, Nova TV nije dugo čekala. Ubrzo su se u showu istog imena okrenuli potrazi za pjevačkim talentima. Mladi su izgubili glavu za Rafom, Sašom, Tinom, Kedžom i ostalima.

- Oni talentirani i uporni su tu i danas. Takvi showovi mogu pomoći da se ‘zvijezda’ prepozna, ali bez puno rada i truda slava koju donosi show ne traje dugo. Ja sam tad imao 16 godina i želio sam pjevati, a mama se brinula o ostalom. Već tad sam znao da želim biti pjevač - govori nam Damir Kedžo (32). Ubrzo nakon završetka showa, sa Sašom i Tinom oformio je boy band. Nisu izdržali dugo, ali Kedžo ne žali ni za čime.

- Otpjevali smo ‘365’, pjesmu koju i danas pjevam na koncertima i koju publika obožava. To znači da smo napravili nešto dobro i, kako izgleda, ‘za zauvijek’. Show mi je dao neprocjenjivo iskustvo, a i danas, 15 godina poslije, uvijek se lijepo pozdravimo i ispričamo kad sretnem nekog od kolega iz showa - pojašnjava. Vrijeme je pokazalo da je pobjednik ponovno bio pomalo “neprilagođen” te će postati jedan od rijetkih iz generacije koji se potpuno povukao iz javnosti.

Rafael Dropulić (36) posvetio se Crkvi i obitelji. Samo najzagriženiji fanovi showa sjetit će se da se u njemu pojavio i Marko Grubnić (37). Vokalnim sposobnostima nije osvojio žiri, ali već tad je znao da želi postati zvijezda.

- Ono što je glavna laž takvih showova je da su oni tu zbog natjecatelja. Nisu. Publika želi gledati one najbolje, koji sjajno pjevaju, ali želi gledati i one koji su zaista loši. Koji će se osramotiti i kojima ćemo se smijati, a mnogi od takvih se uvijek iznova prijavljuju, i to je jedan začarani, pomalo sirovi krug industrije - iskreno će Vinko Štefanac (50), glumac koji je na televiziji stasao uz kandidate.

Rene Bitorajac je vodio kandidate u emisijama Nove TV, dok je Štefanac s njima razgovarao u backstageu, a zatim preuzeo glavnu ulogu i kasnije talente ocjenjivao u “Story Super Nova Music Talents”. Glumcu su kazališne daske prirodnije okruženje, no brzo se uklopio.

- Danas su showovi produkcijski kvalitetniji, ali postoji zasićenje. U to vrijeme smo tek odškrinuli vrata takvog formata i to će se teško više ponoviti - zaključuje.