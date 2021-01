-\u00a0VA\u017dNA OBAVIJEST!!! Budu\u0107i da je stranica NISAM TRA\u017dILA prijavljena, mi nismo trenutno u mogu\u0107nosti da vam odgovaramo na poruke koje nam \u0161aljete u inbox. One su osigurane, i dalje samo nama vidljive. Mi vas pozivamo da sadr\u017eaj va\u0161ih poruka koje do sad nisu objavljene na ovoj stranici, podijelite s nama na grupi,\u00a0gdje to mo\u017eete u\u010diniti u potpunosti anonimno, a administratorice grupe \u0107e svaki iskaz odobriti prije objavljivanja. Ova odluka nije u svrhu cenzure, ve\u0107 na\u010din da i vi, ali i mi ostanemo pravno za\u0161ti\u0107eni. Isto tako, Va\u0161e poruke su pohranjene na sigurno te ih i dalje samo administratorice grupe mogu vidjeti. Ova stranica i dalje ostaje aktivna, kao i web stranica https://www.nisamtrazila.org koja \u0107e slu\u017eiti kao arhiv anonimnih iskaza i korisnih savjeta i preporuka. I dalje vas ohrabrujemo da podijelite s nama va\u0161e iskaze! #NisiSama - stoji u recentnoj objavi.\u00a0

Tako\u0111er, sve su u\u010destalije la\u017ene stranice i grupe na raznim dru\u0161tvenim platformama, a s kojima slu\u017ebena inicijativa nema nikakve veze.\u00a0