Strogi Franjo i kod Mande našao zamjerku, ona odbrusila: Svaku večer isto, a počistite tanjur...

Treći dan slavonskog tjedna 'Večere za 5' ekipu je u Požegi ugostila Manda Crnjac. Za pripremljenu hrenu osvojila je 35, a ukupno 68 bodova pa se tako smjestila na drugo mjesto ovotjedne ljestvice. Nakon nabavke namirnica na tržnici, domaćica se bacila na pripremu glavnog jela 'Nitko kao ja', musake s mljevenim mesom i krumpirom. Predjelo 'Moj je život Švicarska' iza naslova skrivalo je bruskete koje je domaćica prvi put kušala u Švicarskoj i tamo joj se to jako svidjelo.

Naziv predjela navelo je goste da pomisle da je riječ o plati sireva, pohanom siru ili nekom sličnom jelu u kojem je sir glavna zvijezda. Ipak, kad je vidjela sastojke, Emilija je ispravno pretpostavila da je riječ o brusketama. Desert 'Za sve postoji prvi put' pripremala je na kraju i to je uistinu bio prvi put da je radila taj desert. Kako kaže, kolači joj nikako ne uspijevaju i slastice joj nikako ne idu po planu, ali ovaj put se odvažila za goste pripremiti cheesecake u čaši.

Foto: RTL

- Opuštena atmosferica, domaćica vesela, sam početak je obećavao - komentirao je Dražen kad se ekipa okupila kod Mande.

Nakon prigodne zdravice, ekipa se smjestila za stol, a domaćica poslužila predjelo.

- Mislim da Manda misli da sam ja najstroži u ekipi, a vjerojatno i jesam. I drago mi je da jesam - zaključio je Franjo.

Foto: RTL

- To predjelo bez obzira na količinu, koja je bila mala, je bilo ukusno, ali definitivno prepečeno - komentirao je strogi Franjo, dok se Saneli baš svidjelo: 'Bruskete su bile jako hrskave i tople i to mi je baš bilo fino.'

- Musaka bi, kao i svako jelo, morala bi imati neku svoju dekoraciju, ne može samo biti posuto peršinom kao lopatom - komentirao je izgled glavnog jela Franjo kad je musaka stigla pred goste.

Nakon još nekoliko Franjinih komentara Manda mu je rekla: 'Franjo vi svaku večer imate neku zamjerku, a svaku večer počistite tanjur', pa je Franjo rekao: 'Pa kad sam gladan', a zatim dodao: 'Nisu to zamjerke, to je stvar ukusa.'

Foto: RTL

Drugi gosti također su primijetili kako Franjo uvijek nađe neku zamjerku jelu, a uvijek pojede sve do kraja. Prije deserta Manda je gostima donijela igle za pletenje i vunu kako bi se okušali i u toj vještini, jednoj od Mandinih najdražih kad se želi opustiti. Neki gosti s veseljem su prihvatili izazov, ali Sanela je priznala kako joj se to nije svidjelo jer u tome stvarno nije vješta.

Desert se gostima jako svidio, pa su gosti bili pomalo sumnjičavi prema Mandi i njezinim izjavama o tome kako nije vješta u pripremi kolača.

- Malo mi je teško povjerovati da majka četvero djece i tako dobra domaćica po prvi put radi neki kolač - rekao je Dražen, a za sam desert rekao: 'Desert je bio bomba.'

Foto: RTL

Nakon večere domaćica je gostima poklonila kape koje je sama isplela, a onda je još preostalo samo još ocijeniti hranu i atmosferu. Za večeru Manda je od Dražena i Emilije dobila devet bodova, od Sanele deset, a od Franje sedam.

Za atmosferu je od Sanele dobila deset, od Dražena sedam. Od Emilije devet, a Franjo je priznao: 'Malo me povrijedila domaćica s komentarom i od tog sam se momenta povukao i nije mi bilo tako ugodno kao prije', i domaćici dao sedam bodova.

Ne propustite novu epizodu 'Večere za 5' sutra od 17.50 na RTL-u. Epizoda je dostupna i na platformi Voyo 24 sata prije prikazivanja na televiziji.