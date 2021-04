Iako je Tarik spomenuo da bi netko od natjecatelja baš u ovom prvotravanjskom izdanju "Milijunaša" mogao odgovoriti kao od šale na svih 15 pitanja, to se nije dogodilo. No, nakon ispadanja Zrinke Car, natjecateljice koju smo upoznali u prošlotjednoj emisiji popularnoga game showa, u večerašnjem kvizu, nakon igre "Najbrži prst", u stolac nasuprot voditelju sjeo je 23-godišnji Zagrepčanin Dorian Nemet i grijao ga sve do pitanja za 250.000 kuna!

Zbog neizrečene dvojbe oko simbola koji uz adresu internetske stranice u većini preglednika označava sigurno uspostavljenu vezu, student pete godine elektrotehnike na FER-u prvoga džokera, "pola-pola", uzeo je na pitanju za 8000 kuna. Njime su od ponuđenih odgovora ispali ključ i sef, a ostali upravo oni oko kojih se dvoumio - lokot i štit. Ipak, odlučio se za lokot i osvojio spomenuti iznos.

Znalac Ivan pomogao mu je na pitanju za prelazak drugoga praga rekavši da je Filip II. (a ne Pizistrat, Leonida ili Temistoklo) modernizirao svoje falange opskrbivši ih kopljima sarisama dužim od četiri metra.

Upotrebi Dorianova posljednjega džokera prethodilo je pitanje za 64.000 kuna. Tražila se vrsta životinje Lutra lutra, koja je još početkom prošlog stoljeća živjela u izvorišnom dijelu Rijeke dubrovačke. Je li riječ o crnom ibisu, europskoj vidri, euroazijskom dabru ili pak sredozemnoj medvjedici? Natjecatelj se točno opredijelio za europsku vidru.

Džokera "zovi" upitao je zna li koji se postotak hrvatskog teritorija nalazi iznad 500 metara apsolutne visine. U ponudi odgovora za 125.000 kuna, uz 21 i 36 posto stajalo je i 49 te 68 posto. Džoker se premišljao između dvaju nižih postotaka uz sugestiju da bi točan odgovor možda ipak mogao biti onaj najniži.

Dorian se naposljetku i odlučio za 21 posto te zatim otvorio pitanje za četvrt milijuna kuna. Bik, kuća, deva... Ne znajući bi li nastavak niza tražio u prozoru, vratima, zidu ili krovu, mladić je odustao. Ostankom u igri, niz bi nastavio, ustvrdio je, odgovorom vrata. Bio bi to pogodak jer riječ je o grčkom alfabetu. Naime, alfa dolazi od semitske riječi alef koja znači bik, beta od riječi bet - kuća, gama od riječi gimel - deva, a delta od riječi dalet - vrata.

Njegovoj sjajnoj igri prethodio je nastup spomenute natjecateljice Zrinke koja je emisiju otvorila 10. pitanjem za 32.000 kuna, u prošlotjednom izdanju kviza iskoristivši džokera "zovi". Liječnica koja je rodni Dubrovnik zamijenila varaždinskom adresom nije dala točan odgovor na pitanje o pojmu iz biologije koji se redovito uspoređuje s plastikom na krajevima vezica za cipele. Eliminirala je histone i vakuole te rekla kako misli da je riječ o mikrotubulima, a ne telomerama. Usto, nije bila voljna upotrijebiti raspoložive džokere pa je zbog odabranih mikrotubula kviz napustila s 1000 kuna.

- Vrijeme je za prvog džokera, rekao je posljednji večerašnji natjecatelj Davor Vukosav na pitanju za 4000 kuna te odlučio džokera "zovi" upitati hoće li se oboljeli od makularne degeneracije obratiti kardiologu, dermatologu, oftalmologu ili ortopedu. Džokerov odgovor, oftalmolog, upravnom pravniku iz Ploča dodatno je potvrdio prethodno spomenutu slutnju u isti i doveo ga do osvajanja navedena iznosa.

Prije kraja emisije, uz pomoć džokera "pola-pola" točno je rekao da je Oklahoma City (a ne prepolovljavanjem također preostali Jersey City) - "city" koji se našao na putu "majke svih cesta" Route 66. Davor svoj pohod na milijun nastavlja sljedećega četvrtka otvaranjem pitanja za 32.000 kuna.