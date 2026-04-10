Student u 'Milijunašu' osvojio 10.000 eura. Odustao na ovom pitanju, znate li vi odgovor?

Ovog četvrtka u kvizu "Tko želi biti milijunaš?", svojim nastupom istaknuli su se student FER-a Šimun Ražov te farmaceutkinja Mirna Brkušić. Oboje su osvojili visokih 10.000 eura. Osim njih, na visoki stolac sjeo je i Igor Linardić koji nastavlja igru u idućoj emisiji, piše HRT.

Prvi najbrži prst bio je Šimun Ražov (19) iz Zadra koji studira na FER-u, a u slobodno vrijeme prati sport, posebno nogomet. U studiju ga je bodrila majka.

Šimun je krenuo mirno i sigurno. Nakon pet točnih odgovora osvojio je prvih 150 eura. Znao je da se dabar nalazi na kanadskoj kovanici od pet centi, čime je došao do 300 eura, a potom je bez problema odgovorio i na pitanje o animiranom hitu Shrek, što mu je donijelo 600 eura. Pitanje o Ohmovu zakonu bilo mu je, kako je rekao, “s faksa”, pa je bez puno zadrške stigao i do osvojenih 1.000 eura.

Za 2.500 eura morao je znati kako se zove istočni dio Kantabrijskog gorja. Tada je iskoristio džoker zovi, nazvao je brata, koji je pretpostavio da je riječ o Baskijskom gorju. Šimun ga je poslušao i točnim odgovorom nastavio igru.

Na pitanju za 5.000 eura tražio se lik koji su utjelovila dvojica glumaca nagrađena Oscarom. Šimun je za pomoć pitao publiku koja je s uvjerljivih 86 % glasova odabrala Jokera. Poslušao ih je i točno odgovorio čime je osigurao spomenut iznos.

“Zakon kaže: Mladi vozač je vozač motornog vozila u dobi do navršene…", glasilo je 11. pitanje za 10.000 eura. Mladić je na spomenutom pitanju posegnuo za posljednjim džokerom, onim "pola-pola" te se odlučio za odgovor 24. godine života i pogodio, čime je osvojio 10.000 eura.

Na pitanju iz povijesti, vrijednom 18.000 eura, tražilo se tko je poginuo tijekom povlačenja dok se pokušavao ukrcati na brod koji nije mogao isploviti iz pličine. Šimun je na 12. pitanju odlučio završiti igru i odustati te zadržati osvojenih 10.000 eura. Kasnije je poručio Tariku da bi se odlučio za odgovor Petar Berislavić, no točan odgovor je Petar Kružić, pa sreća da je ispravno prosudio.

Iduća natjecateljica bila je farmaceutkinja Mirna Brkušić iz Zagreba, rodom iz Makarske. Kao pratnju u studio je povela zaručnika. Mirna je bez problema riješila prvih šest pitanja, uključujući i ono o metru i žiletu, te osvojila prvih 300 eura. Znala je i da je hrvatska inačica tipkovnice QWERTZ, što joj je donijelo ukupno 600 eura.

Na zemljopisnom pitanju o tome u čijem su sastavu otoci Žut, Sit, Piškera i Mana zatražila je pomoć publike. Njih 76 % glasalo je za Kornate, Mirna im je vjerovala i osvojila 1.000 eura. Deveto pitanje odnosilo se na termin koji Taylor Swift koristi za svoja glazbena razdoblja. Mirna je znala da je riječ o “eri” jer je njezin veliki obožavatelj i stigla do 2.500 eura.

Na pitanju za prelazak drugog praga tražio se broj srca hobotnice. Iako je Mirna posumnjala da ih ima tri, za svaki slučaj nazvala je džokera koji je bio 70 % siguran u taj odgovor. Međutim, za dodatnu sigurnost, Mirna je iskoristila i džoker “pola-pola”. Nakon sužavanja izbora odlučila se za isti odgovor koji joj je sugerirao i džoker zovi te osvojila minimalno 5.000 eura.

“Na snimanju kojeg je povijesnog spektakla sudjelovalo 1.600 pripadnika irske vojske?”, glasilo je iduće, 11. pitanje. Mirna se dvoumila između dva filma i na kraju je odabrala Hrabro srce te bila u pravu. Osvojila je lijepih 10.000 eura!

Na 12. pitanju, koje je tražilo drugu vrstu pizze (uz margheritu) navedenu u uredbi Europske komisije o zaštiti napuljske pizze, odlučila je odustati. Pretpostavila bi da je riječ o marinari, i bila bi u pravu, no 10.000 eura bilo je dovoljno dobar razlog za oprez.

Treći natjecatelj večeri bio je Igor Linardić, rodom iz Rijeke, danas sa zagrebačkom adresom. Magistar ekonomije radi u agenciji za provedbu i kontrolu EU projekata. U slobodno vrijeme igra tenis i sudjeluje na pub kvizovima, a podršku u publici mu je pružila djevojka. Igor je točno odgovorio na prvih pet pitanja i osvojio 150 eura, a gledat ćemo ga i u idućoj emisiji.



