Ako ste mislili da ova pandemijska vremena mogu omesti Marinu Orsag (42) i njezin Studio smijeha, prevarili ste se. Ovog petka i subote dečki i cure nasmijavat će zagrebačku publiku u Katranovom dvorištu.

- Cijelo prošlo ljeto imali smo nastupe na otvorenom u kafiću unutar Hipodroma i predivno je tamo nastupati. U dvorištu Katrana ovo nam je drugi nastup po redu. Međutim iskustva s nastupima na otvorenom imamo odavno kroz Cest is the Best nastupe, Smjehotres nastupe na Zrinjevcu, Art Parku, Ribnjaku i slično - rekla nam je komičarka.

Priznaje da je organizacija nastupa na otvorenom zahtjevnija, no što se mora, kaže, nije teško.

- Radi razne logistike i tehničkih potreba, malo je kompliciranije, ali s obzirom da nam nije prvi put, snalazimo se vrlo dobro. U današnje vrijeme puno je lakše poštivati mjere i dati ljudima određenu sigurnost na otvorenim prostorima - kaže Orsag.

One koji dođu u Katranovo dvorište s purgerske će strane zabavljati Tihomir Paravina i Marina Orsag, a s hercegovačke Miranda Lončar i Igor Drljo.

- Posjetitelji mogu osim dobre zabave i Smijeha, kao i uvijek kad su Studio Smijeha nastupi u pitanju, očekivati odličnu atmosferu, ljubav u zraku i naravno edukaciju kroz humor o toleranciji i prihvaćanju - kaže Marina.

Cijena ulaznice je 50 kuna, zabava počinje u 20:00 sati, a ako niste stigli kupiti svoju kartu za, u rekordnom roku rasprodani, petak imate to priliku učiniti za subotu.