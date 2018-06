Stunt je varao na testovima na drogu da bi Petri uzeo djecu?

Justin Kalnutis, bivši tjelohranitelj Jamesa Stunta (36), tvrdi kako je biznismen i trgovac umjetninama varao na ionako mučnoj brakorazvodnoj parnici s Petrom Ecclestone (29).

- Kako bi mu dopustili da viđa djecu, morao je dokazati da se ne drogira. Dali su mi 150 funti (oko 1250 kuna) kako bih dao čisti uzorak urina. Tražili su me da pitam prijatelja da i on da urin. James je u to je vrijeme redovno uzimao kokain te pušio crack - rekao je Kalnutis.

Objavu dijeli Tamara Ecclestone Rutland (@tamaraecclestoneofficial) Lip 17, 2018 u 1:21 PDT

Mlađa kći šefa Formule 1 Bernieja Ecclestonea (87) na sudu je dobila dobila puno skrbništvo nad kćeri Lavinijom (5) te blizancima Jamesom i Andrewom (3), ali joj je sud naredio da bivšem suprugu mora dopustiti da s njima provodi određeno vrijeme.

Ecclestone je na sudu tvrdila da se razvodi zbog Stuntova drogiranja, no biznismena su odvjetnici branili s tezom da se može prestati drogirati kad god poželi jer drogu uzima samo rekreativno.

Objavu dijeli Tamara Ecclestone Rutland (@tamaraecclestoneofficial) Svi 10, 2018 u 3:28 PDT

Stunt je stoga urin odnio na analizu kojom je dokazao da se ne drogira i tako dobio skrbništvo nad djecom.

Kad su ga zamolili da ponovi uzorak, Stunt je to odbio uz objašnjenje da je uzimao dodatke prehrani koji bi mogli utjecati na rezultat testiranja.

Objavu dijeli Tamara Ecclestone Rutland (@tamaraecclestoneofficial) Vel 27, 2018 u 7:45 PST

Međutim, njegov tjelohranitelj sada tvrdi da niti prvi uzorak nije bio Stuntov. Uz Kalnutisa, priču je potvrdilo još četvero Stuntovih zaposlenika. Tjelohranitelj je u javnost izašao nakon što je dao otkaz jer mu Stunt nije isplatio plaću za sav rad.