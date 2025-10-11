Sudbina ih je spojila: Ulogu u Kumu dobila je slučajno. Srela je Ala Pacina i ljubav je planula

U panteonu filmskih klasika, malo je naslova koji odzvanjaju snagom i utjecajem kao "Kum" Francisa Forda Coppole. Remek-djelo iz 1972. godine nije samo definiralo gangsterski žanr, već je stvorilo i neke od najupečatljivijih likova u povijesti kinematografije. Uz Marlona Branda i Al Pacina, stajala je i Diane Keaton kao Katherine "Kay" Adams-Corleone, moralni kompas i tragična autsajderica u mračnom svijetu mafije. Njezina uloga bila je ključna, a opet, priča o tome kako ju je dobila jedna je od najbizarnijih i najsretnijih slučajnosti u povijesti Hollywooda. Keaton, naime, ne samo da nije pročitala scenarij, već nije imala pojma o čemu se u filmu uopće radi.

Početkom sedamdesetih, Diane Keaton bila je mlada glumica koja se probijala kroz njujoršku kazališnu scenu i išla na bezbrojne audicije. U razgovoru za časopis People 2022. godine, povodom 50. obljetnice filma, otkrila je da je u tom užurbanom razdoblju karijere jednostavno "trebala posao". Nije birala uloge.

"Mislim da je najljubaznija stvar koju je netko ikada učinio za mene... to što sam dobila ulogu u 'Kumu', a da ga nisam ni pročitala. Nisam znala ni jednu jedinu stvar o tome", priznala je Keaton. "Samo sam išla okolo po audicijama. Mislim da je to bilo nevjerojatno za mene. I tek onda sam morala pročitati knjigu Marija Puza."

Keaton je dobila ulogu Kay prije nego što je odabran glumac koji će postati zaštitno lice cijele trilogije, Al Pacino. Danas je nezamislivo pomisliti na Michaela Corleonea bez Pacinova prodornog pogleda, no studio Paramount Pictures isprva ga uopće nije želio. Smatrali su ga preniskim, nepoznatim i nedovoljno karizmatičnim za tako ključnu ulogu.

Keaton i Pacino kao Kay i Michael Corleone u uvodu 'Kuma' | Foto: Profimedia

'Ala nitko nije htio'

Redatelj Francis Ford Coppola, međutim, bio je uporan. Vjerovao je da jedino Pacino može donijeti unutarnju borbu i hladnu transformaciju lika. Ključni trenutak dogodio se na probnom snimanju upravo s Diane Keaton.

"Nitko nije htio Al Pacina", ispričala je Keaton za Entertainment Tonight. "Nisu htjeli da on igra tu ulogu, a ja sam već bila odabrana. Dobila sam ulogu u 'Kumu' prije Al Pacina! Nije li to čudno?"

Njezina kemija s Pacinom na audiciji bila je presudna.

- Doveli su ga dok sam ja bila tamo i radili smo scenu zajedno pred producentima, i dali su mu posao", objasnila je.

- Možete li zamisliti 'Kuma' bez Al Pacina? To je samo jedna od onih čudnih, neobičnih stvari u životu. Taj je trenutak zapečatio sudbinu ne samo dvoje glumaca, već i cijelog filma, stvorivši jedan od najlegendarnijih filmskih parova.

Pedeset godina nakon premijere, Diane Keaton još uvijek nije znala pravi razlog zašto je baš ona odabrana za ulogu Kay. Odgovor je dobila na najmoderniji mogući način – putem Instagrama. U 2023. godini, Francis Ford Coppola organizirao je "Ask Me Anything" (AMA) seansu na svom profilu, a Keaton nije propustila priliku postaviti pitanje koje ju je mučilo pola stoljeća.

"Za ime svijeta", napisala je, "zašto si odabrao mene za 'Kuma'?!"

Coppolin odgovor, koji je podijelio sa svojim pratiteljima, otkrio je dubinu njegove redateljske intuicije. "Odabrao sam tebe jer, iako si trebala glumiti konvencionalniju, 'običnu' suprugu, u tebi je bilo nešto više", napisao je. "Nešto dublje, smješnije i vrlo zanimljivo. (Bio sam u pravu)."

Pacino i Keaton u 'Kumu 2' | Foto: NZ

Redatelj je otkrio i gdje ju je prvi put primijetio. Bilo je to na originalnoj broadwayskoj izvedbi mjuzikla "Kosa" (Hair), na koju ga je pozvao legendarni Fred Astaire.

- Sjećam se tvog predivnog pjevačkog glasa - dodao je Coppola. Upravo je ta jedinstvena iskra, kombinacija humora, dubine i ekscentričnosti koju je Keaton posjedovala, bila ono što je Coppola tražio kako bi lik Kay Adams učinio višedimenzionalnim. Nije želio samo pasivnu promatračicu, već ženu čija bi prisutnost naglasila Michaelovu moralnu propast.

'Bila sam autsajder'

Iako ju je uloga Kay Corleone lansirala u zvjezdanu orbitu i postala njezin proboj u Hollywoodu, Keaton se na setu često osjećala kao autsajder, slično kao i njezin lik. U razgovoru za CBS News, priznala je da se osjećala marginalizirano u izrazito muškom okruženju filma.

"Nisam briljirala u 'Kumu'. Znate, film se zapravo nije bavio ženama. Žena je bila vrlo periferna", rekla je. "Sjećam se da sam se osjećala kao izopćenik." Taj osjećaj bio je pojačan činjenicom da su njezini kolege – Pacino, James Caan, Robert Duvall – bili duboko uronjeni u svijet koji je njoj bio stran. Dok su oni gradili bratstvo Corleonovih, ona je, poput Kay, ostala promatrač s druge strane vrata.

Ipak, upravo je ta pozicija autsajdera dala njezinoj izvedbi autentičnost. Kay je bila prozor publike u zatvoreni, ritualizirani svijet mafije.

Turbulentna romansa Diane Keaton i Ala Pacina

Keaton je kasnije priznala da je od prvog trenutka bila potpuno očarana Pacinom. "Bila sam luda za njim", izjavila je za magazin People.

- Šarmantan, urnebesan, nezaustavljiv govornik. Imao je u sebi nešto od izgubljenog siročeta, neku vrstu ludog genija. Bio je predivan! - rekla je.

- S Diane su stvari bile drugačije. Uvijek smo imali povezanost. Razumjela je moj pogled na svijet i bilo je utješno imati nekoga tko te shvaća - opisao je početke njihove veze Pacino u biografiji 'Sonny Boy'.

Foto: CAP/FB

Iako je iskra postojala od početka, njihova profesionalna suradnja prerasla je u ljubavnu vezu tek nakon snimanja drugog dijela sage, "Kum II", 1974. godine. Tada je započela njihova turbulentna veza do kraja osamdesetih.

Za Keaton, cijela trilogija "Kum" bila je neraskidivo vezana za njezine osjećaje prema Pacinu.

- Za mene su 'Kumovi', sva tri, bili o jednoj stvari – Alu. Bilo je tako jednostavno - napisala je u svojim memoarima.

Unatoč dubokoj povezanosti, njihova veza bila je ispunjena izazovima. Ključna točka razdora bila je Pacinova nespremnost na brak. Dok je Keaton žudjela za predanošću i obitelji, Pacino, koji se do danas nikada nije oženio, nije bio spreman na taj korak.

Konačni prekid dogodio se oko 1990. godine, nakon završetka snimanja "Kuma III". Keaton mu je, kako je kasnije otkrila, postavila ultimatum – brak ili kraj. Pacino je odbio.

- Naporno sam radila na tome. Nisam to izvela na savršen način - priznala je.

U Pacinovim memoarima navodi se da je do prekida došlo i zbog "neslaganja kada je Keaton otkrila da Pacino čeka dijete sa ženom koja je radila za njega". Riječ je o učiteljici glume Jan Tarrant, s kojom je Pacino 1989. dobio kćer Julie. Ovaj događaj zasigurno je bio bolan i konačan udarac vezi koja je već bila na klimavim nogama.

Gledajući unatrag, Keaton nije osjećala gorčinu.

- Mislim da ne bi bila dobra ideja da sam se udala i zaista mi je drago što nisam, a sigurna sam da je i mojim bivšima drago zbog toga - izjavila je. Svoju je energiju usmjerila prema majčinstvu, posvojivši kćer Dexter 1996. i sina Dukea 2001. godine, ostvarivši se kao samohrana majka u svojim pedesetima.

Pacino i Keaton na snimanju 'Kuma 3' 1990., kad je veza bila pri kraju | Foto: NZ

Najdirljiviji dokaz njihovog prijateljstva dogodio se 2017. godine, kada je Keaton primala nagradu za životno djelo od Američkog filmskog instituta (AFI). Pacino je izašao na pozornicu kako bi joj odao počast. Nazivajući je "Di", prisjetio se njihovog prvog susreta i savjeta koji mu je jednom dala.

- Sjećam se da sam jednom izlazio iz kuće na intervju. Ovdje mi je neugodno, ali na intervjuima mi je još neugodnije, vjerovali ili ne - rekao je.

"Bila je vrlo ohrabrujuća, pomagala mi je, i dok sam odlazio, povikala je za mnom: 'Al, bit ćeš u redu. Samo zapamti, što god radio, nemoj reći da si umjetnik.'"

Svoj je govor završio riječima koje su dirnule sve prisutne i sažele esenciju njihove dugogodišnje veze: "Ti si velika umjetnica. Volim te zauvijek."