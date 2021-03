Žene koje su nekad bile, i one koje su još uvijek dio dinastije Mamić, krasi jedna zajednička osobina, samozatajnost. Od svojih karijera su ulaskom u obitelj mahom odustajale, rijetko se eksponiraju, a i onda kada istupaju u javnost, o Mamićima kao supružnicima rijetko govore. I dok su neke bivše i aktualne supruge čak povremeno i pohodile javna događanja, tako nešto gotovo nikada se nije "omaknulo" supruzi Zdravka Mamića, Marini.

Ona je već u lipnju 2018. godine, od njegova bijega u BiH prije izricanja nepravomoćne presude, ostala bez supruga. Protekle tri godine Marina se još mogla nadati pozitivnom raspletu, no nakon odluke Vrhovnog suda o zatvorskoj kazni od šest i pol godina, Marina će supruga ubuduće viđati samo u zatvoru. I to u zatvoru u Bosni i Hercegovini, jer Zdravko je odlučio robiju odslužiti u toj državi.

O svojoj Marini, povučenoj supruzi nezainteresiranoj za svijet nogometa, Mamić je svojedobno govorio za tjednik Express.

- Marinin život je obitelj. Nikad se nije dogodilo da nije skuhala ručak, ona razvozi djecu, dnevno šeće oko dva sata, ide četiri puta tjedno u crkvu na razne molitve i seminare, odlazi u kazališta i na koncerte ozbiljne glazbe... Ja sam u nekom drugom svijetu i taj svijet Marinu ne zanima. Ona ga poštuje, ne radi probleme, ali u njega ne želi ući – govorio je svojedobno Mamić.

Upoznao ju je nakon utakmice u Maksimiru, 1994. godine. Današnja vjenčana kuma Zdenka Mesić pozvala ga je na piće u restoran Željka Bebeka. Marina ga je odmah oborila.

- Kad sam vidio moju Marinu, koja je izuzetno zgodna, atraktivna i visoka, odmah sam se za nju zapalio. Imala je nogu do plafona. Odmah sam se počeo upucavati i kad smo izašli iz restorana, pozvao sam ju u Esplanadu na piće. Mislio sam da ću je impresionirati jer sam vozio Jaguara. Nisam uspio. Škartirala me i sjela u svoj Uno – otkrio je Mamić koji se kasnije s njom ipak našao u Esplanadi. Uspio ju je osvojiti plešući kao Fred Astaire u najboljim danima. U svom stilu, bacao je cipele i čarape po podiju, skidao košulju...

Ubrzo su se vjenčali i dobili svije kćeri, Luciju i Ivu. Njih dvije također se ne vole eksponirati. Doduše, svoje studentske godine provele su u inozemstvu. Lucija je diplomirala u Dublinu, a Zdravko se nedavno na Facebooku pohvalio kako mu je i mlađa kćer Iva diplomirala i to s izvrsnim uspjehom na švicarskom Glion Institute of Higher Education.

- Ponosan sam na svoje životno djelo, na svoju suprugu i obitelj koja je podigla troje uzornih, mladih i perspektivnih ljudi, jer je obrazovanje putovnica za bolju budućnost, a budućnost pripada onima koji se za nju spremaju danas – objavio je Zdravko na društvenim mrežama.

No, iako je Marina bila suzdržana domaćica koja se nije interesirala za poslove svog supruga, policijska istraga je nije zaobišla jer je prije nekoliko godina postala vlasnica dva luksuzna stana u Cvjetnom prolazu Tomislava Horvatinčića. Stan od 97 četvornih metara i pripadajućom terasom platila je 884 tisuća eura, dok je drugi stan od 70 'kvadrata' platila 368.000 eura.

No, nije Marina prva Zdravkova supruga. Prije nje, bio je u braku s Nadom, s kojom se ženio dva puta i s kojom ima sina Marija. Oba puta brak je neslavno završio. Kako je i sam rekao, ona je bila ljubomorna, a on je nažalost, švrljao, jer bila su "takva vremena".

- Bio sam grozan, nisam bio pravi – kazao je Mamić u intervjuu za tjednik Express. Nadu je upoznao vrlo mlad, oženio se s njom kada je imao 21 godinu. Ona je bila 8,5 godina starija od njega, a upoznali su se u klubu Scena.

- Ona je bila prezgodna, govorila je pet jezika, završila fakultete u Rimu i u Londonu. Bila je jedinica i strašno zgodna. Svi smo plesali na plesnom podiju i svojem je društvu rekla kad bi barem mogla čuti još jednom ovu pjesmu. Ja sam naćulio uši i to je bila pjesma "I can't stand the rain". Imao sam svog DJ-a i on mi je još jednom pustio tu pjesmu. To je bio naš prvi kontakt, nakon toga sam ju pozvao van. Hodali smo tri-četiri godine, oženili se i dobili sina Marija – prepričao je Mamić otkrivši i kako je njezina majka bila jako protiv te veze. Danas za Nadu kaže kako mu je velika prijateljica i prijateljica današnje žene, kao i djece iz drugog braka.

- Sve što danas ima moja žena i moja djeca to ima i moja bivša žena. I kad su obiteljska slavlja Nada je uvijek tu - kazao je Mamić koji se s njom rastao, a onda se zbog zgražanja vlastite majke, jer su ipak tradicionalna obitelj, opet s njom oženio.

No, brak ni iz drugog pokušaja nije uspio jer, kako je objasnio, bio je mlad i gradio je karijeru kao poslovni čovjek. Nije ga bilo doma, a ona ga je željela doma jer, priznao je Mamić, osjećala opasnost od drugih žena.

Zdravkov brat Zoran Mamić, pravomoćno osuđen na četiri godine i osam mjeseci zatvora je pak trenutačno u vezi sa Senkom Mandić (39) s kojom je u svibnju 2020. godine dobio treće dijete, djevojčicu Maru. Njoj je to je prvo dijete. Zoran naime, iz prvog, 17 godina dugog braka s Vanjom Horvat, ima sina Brunu i kćer Ninu. Zbog braka sa Zoranom, Vanja je odustala od karijere stomatologa te se posvetila obitelji. Razveli su se 2010. godine. Između Senke i Vanje, Zoran je bio još jednom oženjen i to s riječkom ekonomisticom Anom Mamić, nekada Šikić. Vjenčali su se 2014. godine nakon četiri godine veze, a rastali prije tri godine. No, repovi njihovog braka i dalje su prisutni i to na sudu.

Ana je naime, u lipnju prošle godine na sudu u Zadru podnijela tužbu protiv bivšeg supruga tražeći polovicu od dvaju apartmana veličine 61,45 kvadrata i 59,58 kvadrata na prvom katu vile u Novalji na Pagu. Objasnila je kako je ona sudjelovala u kupnji te opremanju navedenih apartmana. Ona i Zoran navodno su se prije rastave dogovorili kako sklopiti ugovor o diobi bračne stečevine, što prvenstveno uključuje diobu apartmana, no Mamić je odbijao potpisati ponuđeni ugovor.

I treći nositelj prezimena Mamić iz ove priče, Zdravkov sin Mario, također se ženio dva puta. Prva supruga bila mu je Monika Kravić, atraktivna televizijska voditeljica koja se nakon vjenčanja odrekla karijere i pretvorila u kućanicu. Vjenčali su se 2008. godine, a Zdravko ju je obožavao. U braku su dobili dva sina, a razveli su se 2016. godine. No, ni taj brak nije pošteđen sudskih postupaka, ali ne oko imovine nego oko djece.

No, Monika s Mamićima ipak vodi spor oko novca i to sa Zoranom Mamićem koji od nje potraživao 200 tisuća eura plus pripadajuće kamate od 2016. godine. Naime, Zoran je s Monikom potpisao ugovor o pozajmici dok je ona još bila u braku s Marijom. Ona je priznala da je ugovor potpisala, ali je na sudu tvrdila kako novac nije dobila. Nepravomoćno je presuđeno kako Monika taj novac mora vratiti. Ipak, Monika od Mamića nije dobila samo gorčinu. Stan u Varšavskoj u kojem trenutačno živi navodno je dobila upravo od Zdravka Mamića.

Njezin bivši suprug Mario oženio se s ekonomistica Tijom, koja iz prvog braka s košarkašem Chrisom Warrenom ima sina Dominica. Vjenčali su se krajem 2017. godine, a kao i sve žene klana Mamić, Tia, inače pokćerka Ljube Jurčića, rijetko kada istupa u javnost, posebno ako su pitanja obiteljske prirode.