Suđenje od 100 milijuna dolara: Ed Sheeran izlazi pred porotu zbog hita 'Thinking out loud'

Savezni sud na Manhattanu prije par dana otvorio je pravni postupak u kojemu je Ed Sheraan (31) optužen da je koristio tuđi rad za pjesmu iz 2014. godine, 'Thinking out loud'. Slučaj povrede autorskih prava broji vrtoglavih 100 milijuna dolara. Sudac Louis Stanton rekao je da 'nema jasnog pravila i da će biti potrebno suđenje pred porotom kako bi se riješio problem. POGLEDAJTE VIDEO: - Nema jasnog pravila je li kombinacija dva elementa koja se ne mogu zaštititi zapravo original. Djelo može biti zaštićeno autorskim pravom iako je zapravo kompilacija nezaštićenih elemenata - istaknuo je sudac. Datum suđenja još nije određen, navodi se u objavi. Problem između Sheerana i imovine pokojnog koautora pjesme, Eda Townsenda, prvi je put nastao 2016. Naime, te je godine Townsendova obitelj tužila Sheerana, no slučaj je na kraju odbačen godinu kasnije. Nakon što je obitelj Townsend prodala trećinu svojih udjela u 'Let's Get It On' kompaniji 'Structured Asset Sales', organizacija je ponovno pokrenula tužbu 2018. za 100 milijuna dolara. Structured Asset Sales tvrdi da hit singl sa Sheeranova X albuma koristi melodijske, harmonijske, ritmičke, instrumentalne i dinamičke elemente preuzete iz Gayeine pjesme. Ovo nije prvi put da je Sheeran optužen za kopiranje. Naime, u lipnju, mjesecima nakon što je dobio tužbu za plagijat zbog hit pjesme 'Shape of You', Ed Sheeran je nagrađen s više od milijun dolara za pravne troškove. Sheeran i njegova dva koscenarista, Steve McCutcheon i Johnny McDaid iz Snow Patrola, godinama su vodili pravnu bitku sa Samijem Chokrijem i Rossom O'Donoghueom, dvojicom tekstopisaca koji su tvrdili da je megahit iz 2017. kopija njihove pjesme. David Pullman, vlasnik 'Structured Asset Salesa', rekao je nakon presude u četvrtak da je zadovoljan što će slučaj ići pred porotu i da se: - raduje daljnjem uspjehu u ovom slučaju koji uključuje najveće kršenje autorskih prava u povijesti - piše People. Najčitaniji članci