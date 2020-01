Šukerova bivša ljubi talijanskog poduzetnika i putuje po svijetu

Prije deset godina manekenka Dragana Radošević (34) nosila je revije svjetskih i modnih dizajnera, na pisti joj je ispala bradavica, a ljubio ju je bivši igrač hrvatske nogometne reprezentacije Davor Šuker (52). Već je tad Dragana živjela u Milanu, a u međuvremenu se zaljubila i ušla u vezu s talijanskim poduzetnikom Francescom Marconijem, vlasnikom lanca restorana japanske hrane 'Temakinho'.

Ne zna se koliko je par dugo zajedno, no čini se kako uživaju u luksuznom načinu života. Tako Dragana na društvenim mrežama svakodnevno dijeli fotografije s putovanja. Trenutno se nalaze u Kolumbiji, a nedavno su bili u Armeniji, Peruu, na skijanju u Saint Moritzu u Švicarskoj, Norveškoj i Nizozemskoj.

Podsjetimo, Dragana i Šuker upoznali su se u jednom zagrebačkom klubu u prosincu 2009. godine, no prekinuli su je nakon samo četiri mjeseci zbog daljine. Šuker je tad živio u Njemačkoj, a navodno je u intervjuu za 'Dnevni Avaz', u to vrijeme rekao da ne želi komentirati vezu jer ona nije vrijedna spomena.

- To su gluposti. Ne želim to uopće komentirati jer ne vjerujem da bi on to rekao - izjavila je tad manekenka.

POGLEDAJTE VIDEO: