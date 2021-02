Srpski kandidat za Oscara, film 'Dara iz Jasenovca', na najpoznatijoj internetskoj platformi posvećenoj filmu postao je 'vruća tema' prije nego li je i stigao u kina. Naravno, pogledao ga je zasad tek neznatan broj ljudi iz struke, no već je imao zabilježene tisuće ocjena korisnika na IMDb-u. Većinom su to bile desetke i manjim dijelom jedinice. Zlatne sredine nije bilo. Ovaj fenomen, kao i brojna prepucavanja na društvenim mrežama, upućivala su jasno na to da korisnici film ocjenjuju po ideološkom ili nacionalnom ključu i prije nego li su ga pogledali.

POGLEDAJTE TRAILER FILMA:

Variety, jedan od utjecajnih filmskih magazina, objavio je nedavno kritiku uglednog Jaya Weissberga, koji je film nazvao 'neprikrivenim primjerom srpske nacionalističke propagande', a prenijeli su je brojni mediji s ovih prostora. Nije trebalo dugo čekati mobilizaciju neistomišljenika pa tako jedan korisnik na Twitteru piše kako su se 'ustaše udružile na IMDb-u i svi daju jedinice' te poziva sve da dijele dalje i podrže film. Kampanja je privremeno urodila plodom i film je na ovoj platformi imao nevjerojatno visokih 9.7 od mogućih 10, no IMDb je reagirao.

Platforma je blokirala ocjenu filma zbog sumnje na malverzaciju oko njegovih ocjena, no i dalje je vidljivo nekoliko stotina recenzija, koje mahom glorificiraju film. Nije ovo prvi primjer ujedinjenja forumaša, filmofila ili pak hejtera kako bi se nekom filmu na IMDb-u povećao ili srušio rejting sličnom akcijom, no sustav ocjena na ovoj platformi upravo zato može napraviti kasniju reviziju i ustanoviti od koga dolaze glasovi i je li iza svega promišljena obmana.

Film 'Dara iz Jasenovca' prati sudbinu istoimene djevojčice i njezine obitelji u vrijeme Drugog svjetskog rata, neposredno nakon ustaško-njemačke ofenzive na Kozari, kada su mnoga djeca s tih prostora odvedena u Jasenovac, a potom premještena u logor Stara Gradiška. Režiju potpisuje Predrag Antonijević, scenarij Nataša Drakulić, a naslovnu ulogu glumi 12-godišnja Biljana Čekić. U Srbiji bi premijeru trebao imati u travnju, a nije poznato hoće li ga se moći pogledati i u Hrvatskoj.