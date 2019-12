Sukobi između Starih i Novih bogova bit će epskih razmjera

Raskošna ekranizacija knjige kultnoga britanskog pisca Neila Gaimana donosi impozantnu priču i vrhunsku glumačku ekipu, a smještena je u današnji SAD te prikazuje svijet u kojem drevni bogovi šetaju zemljom i životare na rubu društva. Središte velike bitke između starih, napuštenih bogova i novih modernih bogova suvremenog čovjeka eskalirat će u svom tradicionalno pomaknutom stilu ove jedinstvene serije.

Foto: Ken Woroner

Nakon izlaska prve sezone “Američkih bogova” 2017., kritika je dominantno hvalila dugoiščekivani TV materijal, no gledatelji u Hrvatskoj nisu imali prilike svjedočiti “Američkim bogovima”. Barem ne legalnim putem. Amazonova uspješnica ponešto je zakasnila, a po prvi put lokaliziranu na hrvatski jezik gledatelji će je moći pratiti na specijaliziranom filmskom TV kanalu Movie Generation. Od početka prosinca emitirat će se 1. sezona serije, a premijera 2. sezone “Američkih bogova” zakazana je za 16. prosinca. Devet mjeseci nakon američke premijere, ali bolje ikad nego nikad. Neil Gaiman se iz Engleske doselio u SAD 1992., a tada je i pronašao važnu lokaciju, koja će obilježiti “Američke bogove”.

Foto: Promo

- Doselio sam se u mali grad blizu Minneapolisa i tamo ugledao znak ‘House on the Rock’ uz autoput. Odmah sam znao da ću tu kuću na stijeni jedanput iskoristiti u knjizi - pojasnio je Gaiman kako je upravo to postalo mjesto od posebne važnosti za bogove. TV serija prati glavnog junaka Shadowa Moona, čije će ga pustolovine odvesti u središte sukoba između Starih i Novih bogova, sve do kritične točke u kojima se njihove sudbine isprepleću sa sudbinama ljudi.

Foto: Jasper Savage

U prvoj sezoni obrađena je tek petina radnje popularnog istoimenog romana s početka stoljeća pa gledatelje nedvojbeno čeka još nekoliko uzbudljivih sezona. Treća je, primjerice, već dogovorena, no problemi su nastupili već nakon uvodnih osam epizoda. Zbog nesuglasica s producentima, scenaristi Michael Green i Bryan Fuller oprostili su se od projekta, a ostali su i bez jedne od zvijezda serije, glumice Gillian Anderson. Stare bogove predvode Ian McShane kao nordijski bog Odin, Peter Stormare kao slavenski bog tame Czernobog, Demore Barnes kao Ibis, egipatski bog Thoth, Orlando Jones kao Mr. Nancy - afrički bog varalica Anansi, Corbin Bernsen kao Vulcan, Chris Obi kao egipatski bog mrtvih Anubis, Yetide Badaki kao božica ljubavi Bilquis.

Foto: Promo

Uz Nove bogove iz prve sezone, koje su utjelovili Crispin Glover kao bog globalizacije i vođa Novih bogova Mr. World te Bruce Langley kao bog tehnologije, priključili su se Dean Winters kao Mr. Town i Kahyun Kim kao Media umjesto spomenute Gillian Anderson.

- Kad sam uspio glumce dovesti do lokacija snimanja i pokazati im kako će sve izgledati, bili su oduševljeni. Rekli su da im je ovo još čudnije nego li je napisano u knjigama, a ja sam se složio. Fikcija mora biti uvjerljiva, a realnost ne mora i zato smo uspjeli - zaključio je Neil Gaiman. “Američki bogovi” zaradili su dosad 31 nominaciju, od čega je čak njih 15 bilo za prestižne nagrade Prime Time Emmy.

