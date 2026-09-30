Večeras od 20.15 sati na RTL-u na rasporedu je nova epizoda serije 'Divlje pčele'.
Sukobi, provokacije i simpatije: Evo što će biti u Divljim pčelama
Nakon vijesti o Tominoj smrti Kate ne može prestati razmišljati o njemu i svemu što su zajedno prošli. Karmela je očajna i ne zna kako bi pomogla Ivici. I Rajka je zabrinuta za brata pa Jakovu nudi drugu opciju. Mirjana i dalje provocira Cvitu koja je sve odlučnija i više ne planira dopustiti da je se ponižava.
Kate se ponovno sukobi sa zatvorenicom Evom, a za kaznu Krneta je zove u svoj ured. Veljko planira otići iz Vrila, što doznaje i Brico. Zora uviđa da nije po volji Žarkovoj supruzi Snježani, a zagolica je vrijeme provedeno sa simpatičnim glazbenikom Marinom.
Nikolu napadaju nezadovoljni radnici koje su na njega nahuškali Čavka i Marko. Ante se želi sastati s Mirjanom. Tereza i Čavka ponovno se prepuštaju strastima. Ivica u ćeliji razgovara s Josom i moli ga da ostane s njim...
Novu sezonu omiljene serije 'Divlje pčele' ne propustite večeras od 20.15 sati na RTL-u!
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