'Sumnjam da bi me Bačić zvala na koncert, nokautirala bi me'

Alena Nezirović Anezi (32) poznata je po tome da je bez dlake na jeziku. Što misli, to i kaže. Redovito joj pratitelji postavljaju pitanja na Instagramu, a ona se ne ustručava pa im na sve odgovori iskreno. Tako su ju pitali misli li da je kasno roditi u tridesetima.

- Ako ćeš ići rađati ne iz ljubavi nego iz straha da će ti biološki sat otkucati i čak iskoristiti emancipacijska sebična s*anja pa se oploditi da dijete nema oca, nije pitanje je li kasno već je li pogrešno, a pogrešno je - rekla je.

Foto: Instagram

Neki Anezini pratitelji su bili i pomalo nepristojni, a ona nije oklijevala pa je odgovorila i na pitanje: 'Za koliko bi ga popu*ila?'

- Ovakvi pećinari su rijetki na mom profilu pa ću sa zadovoljstvom odgovoriti. Za besplatno, naravno ako mi se sviđaš. Uzevši u obzir da se meni rijetko tko sviđa, a ti si se u startu ovime eliminirao. Bit ću milostiva jer mi te žao pa ti ponuditi da ti naplatim da mi ju poližeš uz moje upute jer znam da takav sigurno ne znaš sa ženama. Ja ću žrtvovati taj usiljeni orgazam za siromašne pa ćemo taj milijunčić dati u Caritas, a tvoje velikodušno pećinarsko srce u javnost - odbrusila mu je Anezi.

Zanimalo ih je bi li otišla na koncert Lidije Bačić (33), budući da ju je nazvala animir damom.

- Naravno, međutim kako je reagirala na to kada sam rekla da nastupe ima ne samo zbog pjevanja već i zbog seksi animacije, sumnjam da bi me zvala i bojim se da me ne nokautira - odgovorila je Anezi.

Foto: Instagram

Budući da se već natjecala u 'Big Brotheru' i 'Gospodinu Savršenom', zasitila se showova.

- Što se tiče realityja, to je to zasada. Vjerujte mi bilo je lijepo, ali i riskantno, naporno i dosta stresno - iskrena je Anezi.

S vremena na vrijeme u javnost 'procure' golišave fotografije nekih celebrityja, a Anezi tvrdi kako ona nikad takvo što ne bi plasirala u javnost zbog popularnosti.

- Mene u životu zanima izgradnja uspjeha na čvrstim temeljima. U javnom svijetu uspjeh ne ide bez popularnosti, međutim popularnost može ići bez uspjeha. Upravo ovakve sfere su postavljanje krivih temelja i to mene ne zanima. Da me zanima padali bi mi 'slučajno' ručnici van tuša u BB-u ili bi objavila neke ili nečije slike od kojih se ne bi skidala sa žutih portala, ali prepustila sam takvu popularnost onima kojima je bitnija - ispričala je.

Foto: Instagram

Pratitelje je zanimalo zašto Anezi i dalje nema muškarca svog života i zbog čega se prijavila na, kako oni kažu, seljački show.

- To nisu seljački, odnosno trash showovi. To su zanimljivi sociološki eksperimenti koji su negativno etiketirani jer se često nađe mnogo trash likova. Ja se u show 'Gospodin Savršeni' nisam prijavila već su me pozvali jer sam prethodno bila u 'Big Brotheru'. Razlog moje prijave na 'Big Brother' i pristanka sudjelovanju u 'Gospodinu Savršenu' je bila velika želja da se predstavim široj javnosti jer sam se dosta kasno, s 30 godina, odlučila na javnu karijeru. Za predstaviti se treba mnogo novaca, koje nisam imala. Ovo je puno kraće. To je jedan pošten način. Kad prođeš kroz dva realityja ljudi mogu upoznati tvoju osobnost i karakter te odlučiti sviđa li im se to ili ne. To ima jaču vrijednost od površnih stvari kao što je izgled. U paketu s tim ide i veliko nerazumijevanje, predrasude, puno negativnosti, krivih pretpostavki od strane novih ljudi. Ako to možeš podnijeti, takav jedan turbulentan početak javne karijere sve za neke više ciljeve, onda je to super razlog da se prijaviš.

Foto: Instagram

- Avantura uvijek ima na pretek u ponudi, iako me to ne zadovoljava. Postala sam prava žena, žena koja zna što želi, koja iza sebe ima iskustvo, duge veza, zajednički život, zaruke... Shvaćam da ljubav nije samo neki puki osjećaj već veliko odricanje - rekla je Anezi.