Sunčica Badrić za 24sata: 'Bilo bi divno snimiti duet s mojom Ninom! Obitelji je baš drago...'

Glazba je za Sunčicu Badrić oduvijek bila više od hobija, njezin stalni pratilac od ranog djetinjstva. Tja, jabuka ne pada daleko od stabla kad je odrastala uz stariju sestru, našu glazbenu divu Ninu. Iako od glazbe Sunčica nikad nije živjela, snimala je demo materijale i pjevala prateće vokale za druge izvođače u Hrvatskoj, Njemačkoj i Italiji. Život ju je vrlo rano odveo u Njemačku, a posljednjih 20 godina živi u Rimu. No glazba je ostala konstanta. Ipak, nije ju sestra pogurala da objavi prvi autorski singl “Il Fuoco Dentro” (“Plamen u meni”). Za sve je “kriv” sin Marc. Čim je čuo pjesmu, rekao joj je: “Mama, pusti neka svi čuju kako pjevaš”. Glazbu potpisuje Sunčica, tekst Dora Cardone iz Napulja, a produkciju, tonsko snimanje i mastering potpisuje Srdjan Sekulović Skansi.

Foto: Ivana Dobrovoljec

Je li vas sin Marc dugo “nagovarao” da objavite pjesmu? Što je bilo presudno?

Da, upravo je Marc bio taj koji me nagovorio da konačno objavim ovu pjesmu. Dugo me poticao, ali ta golema ljubav i iskrenost koju sam osjetila kod njega, taj osjećaj koji je prenosio, bio je toliko zarazan da je postalo nemoguće ignorirati ga. Presudno je bilo obećanje koje sam mu dala - željela sam da vidi kako snovi postaju stvarnost, da osjeti koliko su njegova ljubav i podrška utjecali na mene. Za mene je ova pjesma puno više od glazbenog projekta - ona je simbol veze između nas, trenutak u kojem se njegova energija i moja strast susreću i stvaraju nešto autentično. Ponekad je dovoljno jedno iskreno dječje oduševljenje da te potakne na korak koji si dugo odgađao. Upravo je ta iskra bila pokretač cijele priče. Svaka nota i svaka riječ sad nose i njegovu radost, njegovu vjeru u mene, i to ovu pjesmu čini posebnijom nego što sam ikad mogla zamisliti.

Otkud inspiracija?

Za mene inspiracija dolazi iz samoga života - iz svakodnevnih trenutaka, radosti i izazova, osmijeha i suza, iz ljudi koje volim i susreta koji me oblikuju. Sve što proživim, bilo veliko ili naizgled malo, odražava se u glazbi, jer pjesma je način da zabilježim emocije koje me pokreću. Život me naučio da svaka situacija, svaka promjena i iskustvo imaju svoju priču i melodiju, i upravo to nastojim prenijeti kroz svoju glazbu.

Kako je vaša sestra Nina komentirala pjesmu?

Svi koji vas istinski vole sretni su zbog svakog vašeg uspjeha, pa i onog najmanjeg. Tako je i mojoj obitelji bilo jako drago što sam se usudila napraviti i ovaj korak.

Foto: Privatni album

Otkad se bavite glazbom?

Glazbom se bavim cijeli život - ona je oduvijek bila dio mene, moj način da izrazim ono što riječima ne mogu. Još kao dijete pjevala sam kod kuće, među prijateljima, i osjećala kako me svaki ton oblikuje i ispunjava. Kroz životne promjene i majčinstvo glazba je bila moj tihi oslonac - prostor u kojem sam mogla biti potpuno svoja. Svaka pjesma, svaki trenutak stvaranja, nosi dio mojih emocija i priča koje sam proživjela. Upravo zato sad, kad ponovno stojim pred mikrofonom, osjećam da pjevam iz mjesta zrelosti i istine - iz prostora koji je glazba godinama oblikovala u meni.

Dugo ste bili prateći vokal. Što pamtite, s kim je bilo najbolje surađivati?

To mi je iskustvo zaista puno značilo. Svaka suradnja nosi svoj jedinstveni pečat, svaki izvođač ima svoj stil, energiju i pristup, upravo to me mnogo toga naučilo. Sa svima s kojima sam surađivala bilo mi je i zadovoljstvo i čast. Svaki nastup i svaka pjesma bili su prilika za rast i nova iskustva.

Biste li voljeli otpjevati duet s Ninom?

To bi bilo zaista divno.

Foto: Ivana Dobrovoljec

Pokazuje li sin Marc sklonost prema glazbi?

Marc zasad ne pokazuje sklonost prema glazbi, iako je talentiran i jako je voli. Trenutačno je više fokusiran na učenje, sport i vrijeme s prijateljima.

Kakvi su planovi što se tiče glazbene karijere?

Trenutačno radim na novim pjesmama i na hrvatskom i na talijanskom jeziku jer želim da moj glas i moja priča dosegnu ljude na autentičan način. Za mene je svaki korak važan, zato želim ići polako, korak po korak, dopuštajući glazbi da se razvija prirodno i iskreno.

Kako izgleda vaš život u Rimu?

Moj život u Rimu je vrlo ispunjen i dinamičan - puno radim, ali svaki dan donosi male radosti i trenutke inspiracije. Grad me okružuje ljepotom, energijom i kreativnim duhom, a to se osjeti u svemu što radim. Dani su mi ispunjeni projektima, glazbom i radom na mojoj platformi LeSun, ali uvijek nastojim pronaći vrijeme za male rituale koji mi daju mir i snagu - jutarnji trening, šetnje rimskim ulicama, druženja s prijateljicama i dragocjeni obiteljski trenuci. Rim mi je otvorio oči za način života koji cijeni male trenutke, ljepotu svakodnevice i prisutnost u sadašnjem trenutku.

Foto: Privatni album

Pokrenuli ste i platformu LeSun. O čemu je riječ?

LeSun je lifestyle i longevity platforma koju sam pokrenula iz želje da stvorim prostor u kojem mogu dijeliti sve ono što me inspirira i ispunjava u svakodnevnom životu. Riječ je o mjestu gdje spajam ljepotu, kreativnost, umjetnost, zdravlje, modu, putovanja, ali i priče i iskustva ljudi koji nas nadahnjuju i podsjećaju na važnost malih trenutaka. Željela sam stvoriti platformu gdje se dolce vita ne koristi kao banalna fraza, nego kao filozofija života - cijeniti male radosti, usporiti, biti prisutan i pronaći inspiraciju u svakodnevici. LeSun je za mene više od projekta - to je moj način da prenesem energiju, ideje i emocije koji me oblikuju. Kroz platformu želim pokazati da dolce vita nije samo površinska estetika, nego svjesni izbor da se uživa u trenutku, da se traži ljepota u detaljima te da se povezuje s ljudima i iskustvima koja nas obogaćuju.

Mnogi hvale vaš izgled i liniju - kako održavate formu?

Hvala vam puno na lijepim riječima! Forma koju imam rezultat je prije svega discipline i rada na sebi - u mojem slučaju ne mogu se vaditi na genetiku. Sport i fizička aktivnost dio su mojeg svakodnevnog života, ali moj glavni motiv nije izgled nego zdravlje te osjećaj snage i vitalnosti. Naučila sam da tijelo funkcionira najbolje kad mu pristupamo s pažnjom i poštovanjem, a ne samo kao estetskom objektu. Za mene je održavanje forme i zdravog načina života unutarnji proces - ono što radim za tijelo reflektira se i na um, ali i na emocije. U konačnici, riječ je o poštovanju sebe, o brizi za zdravlje, a upravo taj osjećaj harmonije i snage daje mi istinsko zadovoljstvo i motivaciju svakoga dana.