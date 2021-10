Emotivnom izvedbom pjesme 'You Are The Reason' 12-godišnji Josip Šušnjara podigao je publiku 'Supertalenta' na noge uz gromoglasan pljesak. Josipu je ovo bio prvi nastup na pozornici, a svoj ljubavni status Maji nije htio otkriti.

- Je l' vidiš kako je njima bilo dobro? Publika je ustala na noge i pljeskala, a to ne rade stalno. Vjeruj mi, ovo je bio senzacionalan prvi nastup - poručila mu je Maja Šuput.

Menadžer mu je njegov rođak Ante, koji je nekoliko godina stariji od njega i idu u istu školu.

- Jako sam ponosna na Josipa, bez obzira na ishod velika je stvar što je uopće došao ovdje - rekla je Josipova mama.

Romantični Josip oduševio je žiri i izmamio suze članicama žirija, a publika je pljeskala tijekom cijelog nastupa.

- Nosiš u sebi jedan poseban senzibilitet. Ulaziš u svoj mali mikro svijet - rekla mu je Martina Tomčić.

Janko Popović Volarić istaknuo je Josipu da treba ponekad pogledati publiku, pošto je tijekom cijelog nastupa žmirio. Zaslužio je četiri glasa za prolaz i zahvalio se, nakon čega je ponosno zagrlio roditelje u backstageu.