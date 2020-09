Superpar se ipak raspao: Doris i Boris 'upakirali' sve za zaradu

Iako već neko vrijeme nismo životni partneri i dalje smo prijatelji i roditelji savršene djece koju smo zajedno stvorili. Nema drame, svi su živi i zdravi i idemo dalje hrabro i s osmijehom, napisali su u lipnju potvrdivši prekid

<p>Kad su se bivši supružnici, voditeljica i glumica <strong>Doris Pinčić</strong> (32) i glazbenik <strong>Boris Rogoznica </strong>(31), pojavili u ponedjeljak navečer u showu 'Superpar', koji se snimao krajem prošle godine, to je u medijima odjeknulo poput bombe. Gledatelji su ostali zatečeni. U početku im nije bilo jasno je li se par pomirio i ide li show uživo.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Doris i Boris ušli u 'Superpar'</strong></p><p>Doris, koja je svakodnevno aktivna na društvenim mrežama, ignorirala je spektakularno pojavljivanje u reality showu. Iskoristila je to da izreklamira nekoliko proizvoda na svom profilu, između ostalog, namještaj, odjeću i trgovački lanac. Isto je napravio i Boris, koji je odmah “uletio” objaviti pjesmu s atraktivnom pjevačicom <strong>Marijom Habibi Matić</strong>.</p><p>Svoj medijski odjek su iskoristili za oglašavanje. U prvim minutama emisije gledateljima su otkrili što sve mogu očekivati u drugoj sezoni showa. Boris i Doris bili su šlag na torti. Ući će kao “celebrity par” i družiti se s kandidatima. Upravo to su u prvoj sezoni napravili i <strong>Indira Levak</strong> (47) i njen suprug <strong>Miroslav</strong>. Rasplesali su natjecatelje i razbistrili im glavu kako bi mogli sudjelovati na posljednjim zadacima u kući.</p><p>Nego, vratimo se na glavne aktere ove priče, Pinčić i Rogoznicu. Na komentare i provokacije gledatelja nisu se obazirali. Čuđenje što su pristali ući u reality show nije prestajalo ni nakon što je završila prva epizoda. S obzirom na to da su na društvenim mrežama stalno pristizali novi komentari, pratitelji su jedni druge nastojali razuvjeriti kako se nisu pomirili i da je show sniman ranije.</p><p>- Nevjerojatno je da neki misle da su se pomirili. Ljudi, pa to je prije snimano - pisali su. Kontaktirali smo i RTL, koji nam je odmah otkrio detalje o ulasku slavnog dvojca u show.</p><p>- Druga sezona RTL-ove zabavne emisije ‘Superpar’ snimala se krajem 2019. godine dok su, sada već bivši supružnici, Pinčić - Rogoznica bili u braku. Svoju su ulogu ‘celebrity para’, u dvije epizode koje ćemo prikazati potkraj sezone, odradili profesionalno i u duhu emisije. Do tada, svi će se dobro zabaviti i uživati uz briljantnog Enisa Bešlagića i osam parova u borbi za veliku novčanu nagradu i titulu Superpara. Njihove izazove, drame i preispitivanja naši gledatelji mogu pratiti od ponedjeljka do četvrtka od 21 sat - istaknuli su s RTL-a.</p><p>Iako više ne žive skupa i čeka ih brakorazvodna parnica, voditeljica i dalje na svom Instagramu ima prezime Rogoznica. Bivši partneri i dalje prate jedan drugoga na toj društvenoj mreži. Bitno im je ostati u dobrim odnosima, kako kažu, zbog djece. Šuškanja da im je brak u krizi počela su početkom lipnja.</p><p>- U prvom trenutku nismo htjeli komentirati uopće jer stvarno mislimo da ima puno važnijih stvari o kojima bi se u Hrvatskoj trebalo pisati i pričati, ali hajde... Iako već neko vrijeme nismo životni partneri i dalje smo prijatelji i roditelji savršene djece koju smo zajedno stvorili - započeli su objavu bivši supružnici u lipnju i nastavili:</p><p>- Nema drame, svi su živi i zdravi i idemo dalje hrabro i s osmijehom - napisali su oboje.</p><p>Više nisu zajedno, ali njihova djeca, sin <strong>Donat </strong>(6) i kći <strong>Gita </strong>(2), ne brinu se zbog razilaženja roditelja. Kako je ispričao Boris, kad su roditelji sretni, onda su i djeca.</p><p>- Mi smo se cijelo vrijeme trudili biti najbolja verzija sebe. Ona je dala sve, i ja sam. Životni put nas je tako naveo. Bit ćemo bolji no što smo bili, funkcioniramo kao fantastični prijatelji i roditelji - tvrdi Rogoznica.</p><p>O razlozima njihova prekida neprestano se nagađalo. Povezivalo ih se s drugim osobama, naročito nakon što je “procurio” video u kojem se Boris druži s nepoznatom crnkom.</p><p>- Nije bilo ništa konkretno. Nikakva treća osoba, ni kod mene, ni kod Doris. A ta crnka, s kojom me povezuju... Djevojka je nakon moje gaže snimila video i objavila. To je to, nema nikog trećeg - priznao je glazbenik.</p><p>Mjesec dana nakon toga u javnost je sa šokantnim priznanjem izašla glazbenica <strong>Alex Ognjena </strong>(36), koja je tvrdila da je ljubovala s Borisom dok je bio u braku s Doris, ali ona to isprva nije znala.</p><p>Ipak, nastavili su s druženjima. I razmjenjivanjem vrućih poruka. Aferu s Rogoznicom “njegovala” je, sudeći prema dopisivanju koje nam je pokazala, od 2016. do sredine jeseni 2019. godine. S Borisom se čula gotovo svaki dan. Pisali su si od ranog jutra do kasno u noć.</p><p>Rogoznica joj je povjerio da je sa suprugom, prema njegovim riječima, nekoliko puta prolazio bračne krize. Kad su posljednji put, prije nego što su kupili kuću, Boris i Doris razmišljali o razdvojenom životu, Alex se, tvrdi, tad povukla iz Borisova života.</p>