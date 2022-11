Suprug Sandre Bagarić otkrio: Kleknula je na ručnik i zaprosila me, bila je u kupaćim gaćicama

Operna pjevačica, televizijska i kazališna glumica Sandra Bagarić je svog supruga, Darka Domitrovića, upoznala na Muzičkoj akademiji i zaljubila se na prvi pogled. Njezin suprug otkrio je kako je izgledala prosidba u kojoj je Sandra kleknula pred njega.

- Bili smo na moru, žena kleknula s ručnikom i u kupaćim gaćicama, kleknula i zaprosila me nasred plaže! Pred našim kumovima Dinom i Lovrom Pogorelić, mi smo njima kumovi, oni su nama kumovi. Nitko to nije očekivao! Ja najmanje! Nakon godinu i nešto zabavljanja! Ali mi nije dala priliku, možda bih ja to i učinio jednog dana - kazao je Darko za IN Magazin.

Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Dvije godine su svoju vezu držali u tajnosti jer je Sandra bila studentica, a Darko profesor na Glazbenoj akademiji. Vjenčali su se 1997. godine, no ova strastvena Zeničanka jedan drugi dan obilježava kao njihov početak.



- Od 1992. godine smo zajedno, ja računam od kad me on poljubio! Brak, papiri, meni to ništa ne znači. Da, od 1992. godine pa vi računajte! Vječnost, previše - kaže Sandra Bagarić.

Foto: ilustracija / kamp kućica

Darko i Sandra ove su godine proslavili 25. godišnjicu braka u kojem su dobili dvojicu sinova, Lovru i Marka.

Foto: Neva Zganec/PIXSELL

