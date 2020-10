Supruga bivšeg nogometaša želi imati još jedno dijete, on joj rekao: 'Selim se ako zatrudniš'

Par se upoznao 2011., a vjenčali su se tri godine kasnije. Imaju sinove Parkera i Cartera, a nogometaš je u vezi s bivšom djevojkom Vanessom Perroncel dobio i sina Jaydona

<p>Bivša pop zvijezda i supruga nekadašnjeg britanskog nogometaša <strong>Waynea Bridgea</strong> (40), <strong>Frankie Bridge</strong> (31), razmišljala je o tome da rodi još jedno dijete kako bi se njezina dva sina imala s kim igrati. Ipak, njezin muž nije oduševljen tom idejom.</p><p>- Rekao mi je da će u slučaju da ostanem trudna iseliti iz kuće i pronaći pravi posao. Upitala sam ga je li to znači 'ne' - otkrila je u intervjuu za <a href="https://www.thesun.co.uk/tvandshowbiz/12802225/frankie-bridge-third-baby-wayne-pregnant/">The Sun</a> te dodala kako i ona redovito mijenja mišljenje kada je u pitanju proširenje obitelji.</p><p>- Uživam u fazi dok su još bebe, prvih 18 mjeseci u životu djeteta su mi najdraži jer je to razdoblje kada se počnu pretvarati u male ljude. Svi mrze to razdoblje, ali ja ga obožavam - objasnila je.</p><p>Inače, golupčići su se upoznali 2011., a vjenčali su se tri godine kasnije. Imaju sinove <strong>Parkera </strong>(6) i <strong>Cartera</strong> (5), a nogometaš je u vezi s bivšom djevojkom <strong>Vanessom Perroncel </strong>(44) dobio i sina<strong> Jaydona</strong> (13).</p>