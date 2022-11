Supruga Robbieja Williamsa kaže da im je seksualni život mrtav: 'Sada su ga uništili...'

Zapravo se ne sjećam kad sam posljednji put otišla u krevet s Robom u isto vrijeme, izjavila je supruga Robbieja Williamsa (48), Ayda Field Williams (43) u svojem podcastu Postcards from the Edge (Razglednice s ruba).

- Kad je bilo romantike, kad se to dogodi, da, krevet bi bio mjesto za spavanje samo iz fizičke potrebe. Ali sada je to potpuno mrtvo. Uništilo ga je četvero djece. Zaista više nema potrebe ići u krevet u isto vrijeme. Sada je to samo zajednički radni prostor - izjavila je Ayda, inače manekenka i glumica.

Ayda se našalila da bi joj bilo bolje da spava odvojeno i koristi krevet za stolni tenis. Zatim je nastavila govoriti o napornim navikama spavanja svog supruga.

- Rob hrče, što se nije događalo u početku. Nekad ga lupim nogom, gurnem. Ponekad uspije, ali brzo ponovno započne - požalila se Ayda.

Manekenka je rekla da su joj neke prijateljice predložile da spavaju u odvojenim sobama, ali njoj baš i nije sjela ta ideja.

- Ali onda pomislim: ‘Bože, onda bismo i službeno bili samo cimeri. Mogli bismo biti brat i sestra'. I ovako se osjećam kao da se držim za rub s ovim zajedničkim mjestom za spavanje - komentirala je Ayda.

Gošća u podcastu je upitala Aydu kakav je Rob po noći kad se koje od djece probudi.

- Zaboravi - kao je*eni usnuli medvjed. Iskreno, Gruffalo bi mogao ući, a Rob bi samo bio tamo sa svojim malim žirom u krevetu i ne bi ni primijetio. U L.A.-u ima potresa - ništa ne probudi tog čovjeka - ispričala je Ayda.

Podsjećamo, Robbie i Ayda upoznali su se 2006. preko zajedničkog prijatelja, a vjenčali su se na tajnoj ceremoniji u svojoj kući u Los Angelesu 2010. godine. Zajedno imaju imaju četvero djece: kćer Theodora (10), sin Charlton (8), kćer Colette (4) i sin Beau (2).

