Supruga Sinana Sakića: 'Molio me da ga spasim, ubijen je...'

Imam fotografije, snimke, sve dokaze da je ubijen. Sad sam ojačala i neću dozvoliti da oni koji su ga ubili, prođu nekažnjeno, napisala je na društvenim mrežama Sabina Sakić, supruga preminulog pjevača narodne glazbe Sinana Sakića.

On je sredinom prošle godine preminuo u 62. godini čekajući transplantaciju jetre u jednoj beogradskoj bolnici.

Sada, čak devet mjeseci nakon njegove smrti, pjevačeva supruga Sabina misli da je namjerno ubijen, a za to, kako prenose srpski mediji, ima i dokaze.

- Dragi prijatelji, moram vam reći što me muči, evo, deveti mjesec. Zanima me zašto je moj muž ubijen. Molio me plačući da ga spasim, da ga vodim kući jer ga liječnik ne liječi, želi ga ubiti, pet dana mu nisu dali kardiologa, a imao je srčani udar i oštećen srčani zalizak. Nikakvu terapiju osim klizme i malo infuzije nije primao pet dana. Rekao mi je: 'Vodi me, molim te, maco, odavde. Ovo nije ni bolnica, ni ludnica, ovo je logor, ovdje ti uzmu zadnju kap dostojanstva. Oni me ne liječe, odustali su, ubit će me.' Pet dana je bio usmeno otpušten i čekao otpusnu listu. Namjerno mu nisu dali, nitko mu nije htio pomoći niti prići. Molila sam, preklinjala, plačući da mu daju kardiologa. Bila sam u panici, u nevjerici. Tog dana su mu izvadili stentove sa žučnih kanala, a to nisu smjeli napraviti. A sad se pitam, po tko zna koji put, zašto je ubijen i po čijem naređenju moj muž. Čekala sam da to netko istraži, ali nitko ništa - napisala je Sabina koja, kako kaže, oduvijek vjeruje u pravdu te se nada da će krivci za to i odgovarati.

Svojom objavom, supruga preminulog pjevača dobila je samo riječi podrške, ali i ohrabrenja pratitelja te prijatelja na društvenim mrežama.

- U pravu ste, borite se. To nisu normalni uvjeti. Mi kao obični ljudi i njegovi obožavatelji ne možemo shvatiti kako se zvijezdu poput Sinana nije moglo liječiti u boljoj bolnici i u boljim uvjetima - napisao je jedan od Sabininih prijatelja na Facebooku.

Vijest o smrti pjevača pogodila je cijelu regiju, a pogotovo njegovu suprugu koja se, kako je rekla, do zadnjega nadala da će se na kraju ipak uspjeti oporaviti.

- Otišla je moja ljubav, osjećam se slomljeno. Ne znam što da radim sada - rekla je uplakana Sabina za srpski Blic. Dodala je i to da joj je kuća puna bliskih ljudi koji je tješe u teškim trenucima kroz koje prolazi. Neutješna je bila i njegova majka Đulka.

- Umrijet ću. Ne mogu ovo izdržati. Kćer sam već sahranila, sad i njega. Bila sam kod drugog sina kada su nam javili da je Sinan preminuo. Nisu mi dali da idem k njemu, pa su me odveli kući jer to ne bih podnijela. Pala bih. Teško mi je. Ode moje dijete drago, a ja ga ne vidjeh - rekla je Đulka nedugo nakon njegove smrti za srpske medije.

