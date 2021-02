Legendarni pjevač Tony Bennett (94) već pet godina bori se s Alzheimerovom bolešću, otkrila je njegova supruga Susan. Unatoč tome što dobitnik 19 Grammyja već dugo nije u cvijetu mladosti, neugodno je ova vijest iznenadila njegove mnogobrojne fanove.

Donedavno je Bennett još uvijek radio na svojim materijalima, a surađivao je i s Lady Gagom, s kojom je snimio zajednički jazz album 'Cheek to cheek', no nedugo nakon toga osjetio je prve probleme.

Liječniku se požalio 2016. nakon što je počeo zaboravljati imena kolega, a neurolog mu je potvrdio kako se radi o Alzheimerovoj bolesti. Srećom, kako je rekla supruga, opaka bolest nije ga fizički pokosila, no nije to više Tony kakvog su poznavali.

- Jako mi nedostaje. Dok pjeva to je on. Prepoznaje mene i djecu, ali nažalost zbunjen je i frustriran. Ipak, bori se. Nadam se da će samo zaspati jedne noći i da će to biti to. Da neće krenuti na gore i da neće pred kraj patiti - zaključila je 54-godišnja Susan, koja je s Bennettom u braku od 2007. godine.